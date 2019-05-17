泰國奇人用「小畫家」畫漫威角色　「超敷衍」畫風讓網友全跪了

▲一名泰國畫家畫的漫威角色太有梗，在《復仇者聯盟4》熱賣之際，又被網友拿出來討論。（翻攝自「สอนวาดรูปขั้นสูงฮะ」臉書專頁，下同）

圖文／鏡週刊

漫威電影《復仇者聯盟4：終局之戰》全球熱賣，也讓一名泰國畫家在一年前用「小畫家」畫漫威角色的圖，再度被網友翻出來「朝聖」。

這位泰國畫家是一年前在《復仇者聯盟3：無限之戰》上映後，在臉書專頁「สอนวาดรูปขั้นสูงฮะ」發表他畫各種漫威角色的圖。這位畫家不是走精緻路線的畫風，而是「敷衍」路線的簡單畫風，他附上從草稿到完成的三張圖，最後擺上電影裡的角色圖做比較，由於實在是太有梗，讓網友大爆笑。

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看完這些圖，是不是讓你一天的心情都好起來了呢，想看更多的圖，可到 「สอนวาดรูปขั้นสูงฮะ」 的臉書頁面。



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