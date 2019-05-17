川普推「擇優制」移民政策改革　國會闖關成功機率幾近0

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

美國總統川普今天提出改革美國移民制度計畫，此制度有利於受過良好教育、能說英語的年輕人，而不再是以與美國公民有親屬關係的申請人為優先。川普將在2020年連任競選力推這項計畫，但此政策要在國會闖關成功的機率近乎零。

目前每年移居美國的110萬人中，約2/3是因為親屬關係取得綠卡，獲得永久居留權。川普提議維持移民人數在當前水準，但改用類似加拿大採用的「擇優」制，他說此計畫將會讓57%的綠卡發給有技能與工作的移民，他也將取消俗稱「綠卡樂透」的抽籤制，停止給低移民率國家的申請者移居美國的機會。

部分共和黨人希望鼓勵移民，有些人則希望限制移民，川普提出的移民計畫目的是在明年總統大選和國會選舉之前，團結意見分歧的共和黨。此計畫也受到民主黨和移民權益團體嚴厲批評。

川普在白宮玫瑰花園（Rose Garden）向共和黨議員和內閣成員演說時表示，「如果因為某些理由，可能是政治因素，我們無法獲得民主黨人批准這項安全性高的擇優計畫，那麼我們將在選舉後奪回眾議院，守住參議院，當然還有保住總統大位後，立刻通過這項計畫。」

川普說，「企業一直將辦公室搬去其他國家，都是因為我們的移民規則讓他們留不住高技能，甚至相當傑出的人才。」

民主黨籍聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示，川普的計畫「到院前就死亡」，還說「連嚴肅的提案都談不上」。