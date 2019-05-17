宣稱掌握「武裝照片」！美國出動航母進入波斯灣　伊朗外長：不可能和談

▲美國片面退出核協議後，持續對伊朗制裁，波斯灣局勢仍在緊張狀態。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國近期出動航空母艦打擊群和B－52轟炸機前往波斯灣地區，讓美國伊朗的緊張關係再升高，伊朗方認為美方持續激化情勢的行動「令人無法接受」，因此拒絕談判，而川普也在推特（Twitter）上表示「相信伊朗不久後就會希望談判」。

根據《CNN》報導，美國聲稱掌握多張在波斯灣的伊朗商船照片，其中有大型貨輪有改造痕跡，大面積的甲板被拆除，疑似要作為運送飛彈和其他彈藥使用。有其他美國官員表示，伊朗海軍在過去2週內頻繁在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）出沒，不過五角大廈拒絕回應該消息。

伊朗外交部長查瑞夫（Javad Zarif）在訪問日本時批評，川普政府對德黑蘭實施的制裁「令人無法接受」，也否認改造商船來運送武器的行動，認為已經充分維持最大的自制，是美國持續在激化情勢。

《路透社》報導，美國國務院15日發布緊急聲明，要求駐伊拉克巴格達總領事館與位於愛比爾的領事館，非必要、非緊急事務政府工作人員撤離伊拉克，目的是避免美國和伊朗爆發衝突時，在伊拉克境內的美國軍事設施不會被利用。

在波斯灣局勢升溫的情勢，川普在推特上表示「相信伊朗不久後就會希望談判」。對此，查瑞夫回應表示，伊朗「不可能」和美國進行協商，無法理解川普哪來的自信。