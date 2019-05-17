讓你的馬桶再次偉大！　「川普馬桶刷」在大陸熱賣

▲在大陸淘寶熱賣的「川普馬桶刷」，可以「讓你的馬桶再次偉大」！(Amazon網站)

國際中心／綜合報導

隨著中美貿易戰打得火熱，也激發起大陸人民仇美、反川普的情緒。許多人宣洩情緒的方法，就是瘋狂的用「川普馬桶刷」刷馬桶！

外媒報導，大批消費者近日卯起來購買一款有美國總統川普頭像的馬桶刷，以表達他們對政府的支持。一名大陸部落客笑說：「原來川普也是很管用的！」他同時讚揚了受到這位富豪總統啟發而開發出來的許多「川普圖像產品」，包括壓力球、開酒開器以及內褲等。

上述馬桶刷有各種設計，價格在20元人民幣(約90元新台幣)左右，在大陸淘寶網站上非常受觀迎。淘寶上的另一項熱賣商品是印有川普圖像的捲筒式衛生紙。日前北京政府呼籲「人民起來對抗美國」後，大陸這股「川普商品熱」就燒得更旺了。

然而，中國大陸並不是第一個銷售「川普馬桶刷」的國家。去年11月，紐西蘭首度推出這款產品，稱之為「便便指揮官」，它透過當地購物網站Etsy出售，非常受歡迎。產品的宣傳語說：「它能讓你的馬桶再次偉大」（Make Your Toilet Great Again!）相關報導及更多照片請看這裡