鼻酸！袋貂媽媽胸口「中箭垂死」　小袋貂緊抱不願離去

▲ 從公園送往醫院的過程中，小袋貂一直緊抱受傷的媽媽不放。（圖／翻攝自Facebook／Ark Aid）

國際中心／綜合報導

不只是人類，小動物在面臨家人生離死別時，也會流露出悲痛、不捨的一面。在澳洲達爾文（Darwin）東南部的漢普蒂杜（Humpty Doo），最近就有人發現一隻袋貂媽媽身體被箭貫穿，即便已經奄奄一息，但牠的寶貝孩子始終拼命抱著媽媽不放，讓負責救治的獸醫相當憐憫，將照片拍下放上臉書後，也讓不少網友為之動容。

據澳洲《Yahoo! News》的報導，獸醫亞克（Ark Aid）在臉書發文表示，有民眾在漢普蒂杜的一處公園內，發現有隻袋貂胸口被箭刺穿，傷勢相當嚴重，讓牠完全動彈不得。不過令人心碎的是，這隻袋貂在從公園被送到醫院的過程中，這隻袋貂的孩子始終緊抱媽媽的大腿不放，即便是到達醫院準備進行搶救，牠也沒有鬆手。

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▲ 袋貂媽媽胸口被一支箭貫穿，動彈不得、奄奄一息。（圖／翻攝自Facebook／Ark Aid）

亞克提到，雖然袋貂媽媽被送到醫院時還有呼吸，但因為已經傷及到肺，為了不要讓牠在繼續痛苦，最後只好對牠進行安樂死，替牠解脫。一直到牠死前，小袋貂都持續依偎、緊貼在媽媽身旁，陪伴牠走完人生最後一程。

亞克看見眼前這一幕相當難受，他說道，「其實有時候真的很難不對人類失去信心，我們已經委託公園管理處及野生動物部門，請他們針對這件事進行調查，希望能盡快找到做出這麼野蠻、殘忍事情的人到底是誰。目前這隻小袋貂則將會交由人工飼養。」

▲ 小袋貂一直陪伴、緊貼在媽媽身旁，陪牠走完生命最後一程。（圖／翻攝自Facebook／Ark Aid）

網友們看見這照片後，心情都相當沮喪，紛紛在下方留言，「現在的人都生病了，為什麼要對一個無辜的生命做出這種事！」、「我覺得好可怕，牠們是沒有攻擊性的小動物，人類為了證明自己的強大竟然選擇傷害牠們。」「做這種可惡的事情，這種人絕對會有報應，抓到了一定要嚴懲！」「袋貂比人類來得有感情多了，人類真是殘忍又自私。」「可憐的袋貂寶寶，希望牠往後都能平安健康…」