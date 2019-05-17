29年前WHO宣布：同性戀非疾病！台灣「國際不再恐同日」畫同婚合法新頁

▲台灣在「國際不再恐同日」成為亞洲第一個同志婚姻合法化的國家。（圖／記者李毓康攝）



記者張方瑀／綜合報導

2019年5月17日不僅是台灣正式成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，也是「國際不再恐同日」（IDAHOTB），因為29年前的今天，世界衛生組織（WHO）將同性戀從從疾病分類表中除名，證明同性戀「不是疾病」，且在2009年發表聲明指出，同性戀是種自然狀態，沒有任何「治療方法」，任何醫療行為都會威脅個人健康與人權。

請繼續往下閱讀...

▲同婚專法表決三讀通過在場民眾相擁而泣。（圖／記者李毓康攝）



近年性別平權意識逐漸抬頭，儘管仍有許多反對聲浪，但政府與社會也開始大力支持對同性戀、雙性戀、跨性別等性傾向的人。世界衛生組織在2009年5月17日，將同性戀從國際疾病分類（International Classification of Diseases，ICD）中刪除。在此之前同性戀曾被納入「精神障礙」（mental disorders）的項目中，成為心性障礙（Psychosexual disorders）的一種，並將同性戀稱為「自我矛盾性傾向」（Ego-dystonic sexual orientation）。

法國人權運動者路易斯-喬治‧汀（Louis-Georges Tin）則在2005年成立IDAHO委員會，負責推行「國際不再恐同日」，並希望各國政府能正式承認，至今已有超過120個國家舉行「國際不再恐同日」的紀念活動。IDAHO委員會最新聲明指出，儘管世界各地開始保護不同性別傾向或認同的族群，但仍有許多同志活在恐懼和危險中。

世界衛生組織在2009年公布《不存在的疾病「治療」》聲明，文中指出，「同性戀是一種自然的、非疾病的個體差異」，意思是指所有試圖改變性取向的「療法」都是卻乏醫學根據的，而且性取向完全不會對個人或是身邊親友的健康造成任何本質上的傷害，同性戀不是精神障礙，也不是疾病，它根本不需要「治療」，但卻有無數的人因為「與眾不同」而被排斥、虐待或是暴力相向，有數百萬人因而成為不信任、輕視和仇恨的受害者。

最新的《國際LGBTI聯合會全球報告》指出，全世界仍有72個國家將同性戀列為犯罪，還有更多國家限制關於性別和性別多樣性的言論自由，或施加其他形式的法律壓力。另一方面，只有63個國家提供某種形式的反歧視保護，也有部分國家在有零星進展後，又被迫回歸更保守的政策。IDAHO委員會認為，隨著國際保守、種族主義興起，擁有不同性別傾向的人常常被視作代罪羔羊，獨自面對來自社會的暴力對待。

而台灣稍早通過同婚專法中關鍵性的第4條，法條包含可以「辦理結婚登記」，使台灣正式成為亞洲首個同志可以結婚登記的國家，場外民眾無不高聲歡呼，不僅英國媒體BBC以頭條刊登此消息，美國CNN也以快訊推播報導，讓台灣在「國際不再恐同日」中留下引以為傲的紀錄。

▼約有4萬人到場支持同婚專法。（圖／記者李毓康攝）

