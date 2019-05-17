慧眼看天下／加稅報復挑農民怒火　陸瞄準普票倉

▲《慧眼看天下》話題面對面單元，特別邀請政治大學國際事務學院副院長黃奎博，與主持人黃寶慧深度分析國際情勢。（圖／新聞節目中心）

新聞節目中心／綜合報導

這一個星期以來，外界用火爆登場來形容中美貿易戰，美國總統川普先祭出調升對2千億美元的大陸輸美商品，甚至還計畫對另外3千億美元的大陸進口產品加徵關稅，而大陸方面也不甘示弱出手回擊，宣布從6月1日起，對部分原產於美國進口商品加徵最高25%關稅。政大國際事務學院副院長黃奎博表示，這次大陸方面的態度很強硬，報復的清單，也鎖定被認為是川普「鐵票倉」的農業帶，其中黃豆是美國最具經濟價值的出口農產品，但受到貿易戰牽累，去年對中國出口降到16年新低，其他地區的美國黃豆銷量，都彌補不了這個損失缺口，美國黃豆期貨價本周更慘跌至10年新低，為了平息民怨，目前川普宣布二度補貼農民，金額達150億美元。

這並非白宮第一次對農業帶紓困，由於美國與中國大陸等其他國家的貿易糾紛，害得美國農產品價格大跌及銷量下滑，去年美國農業部就宣布120億美元補貼計畫，主要是通過報復性關稅以及購買商品來直接向農民支付。不過當時也就有許多農業商品集團反映，對獲得的援助數額並不滿意，而這次美國擴大援助金額，就是要來彌補農民損失。

在雙邊貿易問題上，兩國各有不同的核心關切，但若繼續升溫，對全球經濟都將產生負面衝擊，有評估報告顯示，關稅可能使每戶美國家庭每年多出700多美元的花費，並有可能導致20萬個工作崗位流失。而對大陸而言，將降低美國對中國產品的需求，進而影響出口導向企業的經營活動，另一方面則是造成人民幣匯率貶值壓力，影響投資者信心及消費者購買行為，負面影響不可忽視。

現在有美國媒體報導，中美貿易戰的本質，其實是美國用來遏止中國大陸崛起對美國造成的威脅，特別是在高科技與網路作戰方面的挑戰。黃奎博表示，川普在15號簽署行政命令，主要是用來阻止美企，與某些對國家安全構成重大風險的外國電信商做生意。雖然川普政府未指明企業或國家，但外界視為此舉是針對大陸通信巨擘華為，而這當然會升高兩國緊張情勢。