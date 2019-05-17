女服務生誤把「18萬紅酒」便宜賣　老闆超佛心po文被讚爆

▲女服務生竟然不小心把價差近18倍的紅酒搞錯。（圖／翻攝自Twitter／Hawksmoor Manchester）

國際中心／綜合報導

英國一家高級餐廳女服務生竟然不識貨，將一瓶要價英鎊4500元（約台幣18萬元）的高級紅酒，當成一般餐酒提供給顧客，雖然無心之舉讓餐廳承受了不少損失，老闆後來提到這件事時，不但沒有責備她，反而給予安慰，佛心貼文在網路上獲得網友好評。

3名商人14日晚間前往Hawksmoor Manchester用餐，向服務生點購了一瓶要價260英鎊（約台幣1萬多元），2001年份的Chateau Pichon Longueville Contesse de Lalande中價酒，結果女服務生竟然拿了同年份的Chateau Le Pin給他們，兩者價錢相差近18倍。所謂一分錢一分貨，不知情的客人喝得津津有味，還想再加點時，被另外一名員工發現，女服務的過失才因此曝光。

女服務生事後十分自責，表示因為兩瓶酒「長得很像」才會不小心拿錯。餐廳官方推特提到這件事時，不但沒有指責女服務生，反而大方祝賀3名客人十分幸運，餐廳老闆貝克特(Will Beckett)也表示，沒必要指責女員工的無心之過，反而安慰她，暖心回應獲得網友大讚，是一間對員工很好的公司，還有人開玩笑說，以後去那用餐也要指名那位女服務生。

