非洲首位黑人女性征服珠峰　為募款助貧困小學蓋圖書館

▲庫瑪洛是史上第一位登上珠峰的非洲黑人女性 。(圖／翻攝自推特@Saray Khumalo)

國際中心／綜合報導

世上最高峰珠穆朗瑪峰向來是全世界「峰魔」的終極目標，必欲「登」之而後快，非洲人或女性也不例外。

南非一名辛巴威裔女企業家在3度挑戰「妹登峰」失敗後，周四(16日)終於從尼泊爾路線登上海拔8848公尺的珠峰，據信他是第一位成功登頂的非洲黑人女性，更獲得南非總統拉瑪佛沙(Cyril Ramaphosa)發電道賀。

47歲的庫瑪洛(Saray Khumalo)除了是南非一家財務公司的總裁外，也是「(前總統)曼德拉圖書館」大使之一。之前她曾登上過非洲第一高峰吉力馬札羅山(Kilimanjaro)、歐洲第一高峰厄爾布魯士山(Elbrus)以及南美最高峰阿空加瓜山(Aconcagua)。她頻頻攻頂，旨在募集資金幫助南非的貧困小學興建圖書館。

育有2子的庫瑪洛說，她的夢想是向更高峰挑戰，為自己的孩子和其他人開疆闢土，讓他們知道平凡人也可到達超凡的高度。

庫馬洛在2017年挑戰珠峰時，因為強風及凍瘡，被迫由直升機運送下山，當時她離峰頂只有約100公尺。拉瑪佛沙在賀電中稱讚她說：「庫瑪馬洛向大家證明，勇氣和毅力可以幫助你完成更高的人生抱負。」