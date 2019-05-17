開發夯電玩！　俄設計師網購「F-16說明書」遭美國安局逮捕...恐關10年

▲ 42歲的俄羅斯的遊戲設計師歐雷格被美國政府以「涉嫌危害美國安全、走私以及違反武器出口管制」等罪名起訴 。（圖／翻攝自邱世卿臉書）

國際中心／綜合報導

42歲的俄羅斯的遊戲設計師歐雷格（Oleg Tishchenko）為了開發出更加逼真的飛行模擬類遊戲，幾年前在eBay 上購買了一套美國空軍「F-16」戰機的操作說明手冊，打算做為設計參考，沒想到最近卻被美國政府以「涉嫌危害美國安全、走私以及違反武器出口管制」將他起訴，一旦罪名屬實，可能將就此吃上10年牢飯。

根據《莫斯科時報》報導，歐雷格任職於俄羅斯軟體開發商 Eagle Dynamics 長達15年，負責設計高度擬真的「飛行模擬遊戲」。為了讓遊戲中的戰績能有更加真實、準確的數據，於是他決定到eBay上購買一套F-16A/B戰機的說明手冊。

由於這類商品必須經過山請授權或特別豁免才能出口到海外，賣家無法直接將手冊寄到俄羅斯，於是他便在「數位戰鬥模擬」（Digital Combat Simulator，DCS）遊戲論壇發文，希望能找到人幫他先在eBay競標，等到商品得標後，再將它寄往俄羅斯。

不久之後，歐雷格就成功地找到一名願意支援他的德州飛行愛好者「Moby」，從2011年到2015年間，他在這位德州朋友的幫助下，就這樣陸續替入手F-16、F-35、A-10、F-22 等多款戰鬥機的說明手冊。等到閱讀、影印完畢後，他又將說明書複本販賣給來自台灣、日本、澳洲、德國、荷蘭及賽普勒斯的不少飛行愛好者。

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▲美軍F-16。（圖／路透社）

一來一往這麼多次的詭異行動引起了美國國土安全局的注意，他們偽裝成飛行愛好者接近歐雷格，並聲稱想賣給歐雷格一套他所沒有的戰鬥機說明手冊，成功讓他上鉤、坦白招出自己的取得途徑與販售通路，再加上後續在拍賣網站及秀遊戲論壇所查到的帳號發文、互動內容，決定以「涉嫌危害美國安全、走私以及違反武器出口管制」來非公開起訴他。

最終，歐雷格在今年年初搭乘飛機前往喬治亞共和國參加2019薩爾薩節（Salsa Festival 2019）的活動前，遭到喬治亞共和國以美國政府要求為由逮捕，目前已經被羈押在猶他州（Utah）的偉伯郡（Weber County），準備接受後續審判。

儘管如此，俄羅斯駐美使館回應，歐雷格一案也可能是美國當局的刻意誣陷，「我們絕對會提供他任何所需的協助，勢必會維護他應有的法定權利。」

▼ eBay上仍然販售著許多戰鬥機的說明書 。（圖／翻攝自eBay）