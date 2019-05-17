金髮妞搭機光腳高掛前座椅背　上頂著灰帽遮羞

▲金髮妞搭機光腳「高掛」前座椅背 。（圖／圖／翻攝自IG@passengershaming）



國際中心／綜合報導

搭飛機時，常常會看見乘客一些奇怪的行為、事情。近日在IG上就出現一張引起網友熱烈討論的噁心照，一名金髮妞為求舒適，竟然把鞋子脫掉後，將雙腳高高掛在前座椅背上，不少網友看了都直呼「真的噁心至極！」

據《每日郵報》報導，有網友在IG「靠北乘客」（Passenger Shaming）上投稿這張照片，照片中可以看到這名金髮妞把飛機當作自己家，大剌剌的將雙腳跨在前座的椅背上，而她似乎怕被空姐或其他乘客發現，還在光腳ㄚ上放了一頂灰色的帽子，當作「煙霧彈」，遠遠看起來就像是一個人坐在那。

照片曝光後，立即引來5000多名網友按讚，大家紛紛留言表示，「太沒水準了」、「如果那是我的座位，我一定會失去理智」、「往好處想...至少她拿帽子遮住了腳」、「第一眼還真看不出是腳」。還有網友開玩笑嘲諷寫道，「英文不是我的母語，我總是難以理解「翻筋斗」（head over heels又稱神魂顛倒）的含義，但現在我懂了。」

其實，飛機上還有許多令人翻白眼的行為，先前有乘客疑似因為沒有將腿傷包紮好，只用了薄薄一片的紗布蓋住，沒想到在飛行時間傷口的組織液大量滲出，甚至還流到飛機的地毯上，就連後腳跟都浸泡在組織液內，讓隔壁的乘客覺得反胃，也拍下投稿至「靠北乘客」（Passenger Shaming）中。

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▲飛機上有乘客腿傷膿流一地。（圖／翻攝自IG@passengershaming）