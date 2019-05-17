彭博社：台灣領導人賭上政治生涯　在亞洲推動同婚法案里程碑

▲午後陽光終於露臉，挺同民眾心情振奮。（圖／記者李毓康攝）



記者丁維瑀／綜合外電報導

同婚專法關鍵性第4條今（17）日宣布二讀通過。《彭博社》（Bloomberg News）報導，台灣領導人賭上政治生涯推動同志婚姻，對於正在尋求2020連任之路的總統蔡英文來說，這個結果可能會替她帶來長期影響。

《彭博社》引述蔡英文17日在推特的貼文，她寫道，「台灣早安，今天我們有機會創造歷史，向世界展現出進步的價值觀可以在東亞社會根基。今天，我們可以向世界展示愛會勝利（#LoveWins）。」

報導指出，民進黨17日推行具有里程碑意義的同婚專法，使得台灣成為亞洲第一個讓同性婚姻合法化的地方。然而，就在總統大選前8個月，針對同性婚姻的審議已暴露出社會的紛歧；年輕的進步人士支持法案，宗教團體與較年長的選民則強烈反對。

今天的結果可能會替蔡英文帶來長期影響，讓她陷入兩難，她在自己黨內也面臨激烈競爭；去年11月的公投結果可以看出多數民意認為同婚要另立專法，反對修改民法。根據報導，蔡英文在2016年上任前表態支持LGBT族群，但上任後有段時間基本上對這議題保持沉默，而是選擇讓法院與立法機關制定婚姻平權相關法案。

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▲彭博報導台灣表決同婚法案。（圖／翻攝彭博網站）



54歲的Tai Lee是台北市民，他參加了17日的遊行，表達他支持繼子有合法結婚的權利，「政府的版本是經過折衷的，這不是理想的版本，但現階段我們可以接受。」他補充，其他很多國家也有類似的事在發生，這是邁開第一步的象徵。

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