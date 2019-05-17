同志可結婚登記「躍CNN、BBC首頁」　盛讚台灣通過最具進步意義法案

▲ 517同婚專法表決第四條通過，支持民眾歡呼。（圖／記者湯興漢攝）

國際中心／綜合報導

逾4萬民眾今（17日）早聚集在立法院外，齊聲力挺婚姻平權。稍早同婚專法中關鍵性的第4條通過，法條包含可以「辦理結婚登記」，使台灣正式成為亞洲首個同志可以結婚登記的國家，場外民眾無不高聲歡呼，不僅英國媒體BBC以頭條刊登此消息，美國CNN也以快訊推播報導。

BBC報導，我國立法院在17日的表決後，成為亞洲首個使同性婚姻合法化的議會。2017年大法官釋憲，裁定同性伴侶有權合法結婚，給予立法院2年期限，要求在今年5月24日以前進行修法。文中指出，立法院就3個不同草案進行討論，而其中最具進步意義的草案已經獲得通過。

CNN以「台灣成為亞洲首個通過同性婚姻法案的國家」為題報導，我國立法委員做出具里程碑意義的決定，同時還有數萬人冒著大雨，在立法院外高舉彩虹旗，舉行支持同婚的示威活動。表決開始以前，總統蔡英文也在推特上寫道，「今天我們有機會創造歷史，並向世界展示，進步價值可以在東亞社會紮根。」

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▲▼ 台灣同婚登CNN首頁，英國媒體也在第一時間報導。（圖／翻攝CNN網站）

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