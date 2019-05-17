18歲女學生上網11萬拍賣初夜　遭惡男拒絕付錢還暴打她一頓

▲女子上網拍賣初夜，沒想到遇到惡男。（圖／示意圖／視覺中國）

國際中心／綜合報導

新加坡一名18歲少女在網路上刊登廣告要拍賣初夜，順利收到一名男子回覆，對方願意以5000新加坡元（約台幣11萬元）與她達成交易，沒想到飯店碰面後，對方卻拒絕付錢還暴打她一頓，最後趁對方穿衣時，裸著身體逃出房間才終於獲救。

35歲男子拉赫曼(Abdul Rahman)是一名貨倉助理，去年7月他在Locanto網站上看到一名女學生要拍賣初夜的廣告，對方表示要獻身給「出價最高的人」，他便回覆願意支付5000新加坡元，8月25日下午5時與對方相約在阿裕尼地鐵站(Aljunied)，並在附近飯店進行交易。

少女表示，進房洗完澡後，她要求拉赫曼先付錢再交易，但對方拒絕堅持先辦事，接著便開始親她，她抗拒推開對方就被抓到床上毒打好幾拳，雖然不斷尖叫哀求仍無法阻止，最後趁對方穿衣時逃出房間求救，一名好心女房客讓她躲進房內報警。

警方調查發現，這並不是拉赫曼第一次犯下類似案件，2017年11月他也曾上網買春，聲稱會付800新加坡元（約台幣1.8萬元），和一名21歲女子進行交易，結果到了現場他卻說忘了帶錢，對方拒絕就打人。去年1月30日則和另一名32歲受害人約在飯店，也是對方反悔就施暴，2女都被打到全身是傷。法官認為，被告的手法等同欺騙，還透過暴力方法逼女就範，最後判刑入獄6個月。