超過「半支筆」沒入她身！11歲女童跌倒　鉛筆竟插進她頸動脈

▲鉛筆插到女孩脖子。（圖／翻攝自BMJ Case Reports）

國際中心／綜合報導

加拿大一所小學先前發生一起恐怖意外！一名11歲女孩在校園裡跌倒，但當時地上正好有一支鉛筆，沒想到這支鉛筆就這樣硬生生地朝她的脖子刺進去，正巧將左邊頸部的動脈阻斷，血液因此無法進入大腦。

根據《太陽報》報導，這起事件發生在加國的多倫多當地一所小學內，在學校的休息期間，這名身分未被公開的11歲女孩於校園中不小心摔倒，而地板的上剛好有一支黃色的尖頭鉛筆，就這樣刺進她的脖子裡。

從照片中可以看到，女孩脖子側邊正中間插了一支黃色筆身的鉛筆，而且似乎插得非常深，幾乎超過一半的筆身都陷在她的身體裡；此外，筆的後端是斷掉的，還露出些微的木刺，若是整支沒入後果恐怕不堪設想。

這名小女孩隨後被送往當地醫院急救，醫師透過電腦斷層掃描發現，鉛筆插入的位置正巧將女孩左頸動脈阻斷，造成血液無法進入大腦，不過幸運的是，受傷部位並沒有出現出血或是腫脹的血栓；外科醫生先是「夾住」女孩的動脈，再將鉛筆移除，最後用大量的無菌生理食鹽水清洗傷口，成功的完成手術。

報導中指出，女孩在接受手術後的2天順利出院，後續恢復狀況十分良好，原本每6個月要進行一次的超聲波治療，也減少成2年一次，事發3年後的身體健康檢查也沒有任何的異常。