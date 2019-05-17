NBA最美女記者宮河麻耶「甜美笑容+逆天身材」　被封「日本第一美尻」

▲宮河麻耶常在IG發出她健身練翹臀的影片。（圖／翻攝自IG／@maya_m0901，下同）



國際中心／綜合報導

看球賽不只要關注球員們的表現，不少球迷還會注意到啦啦隊的顏值，想不到現在吸睛的不只是啦啦隊少女，連記者都美到讓人無法專心。這名NBA勇士隊的隨行記者「宮河麻耶」最近攻佔各大體育版面，在甜美無害的笑容下，竟然還有著健美的「究極美尻」，逆天身材讓許多球迷都忍不住投降。

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▲她和許多明星球員私底下都有著好交情。



據了解，28歲的宮河麻耶是日本荷蘭混血，過去曾在日本節目《男女糾察隊》以開高衩泳裝入鏡，絕美身材引來日本樂天公司的注意，不久後就被簽為旗下模特兒，宣告正式出道。

▲▼她最自豪的就是她招牌美臀。



宮河麻耶吸睛的不只無害童顏，還有她最自豪的結實翹臀，2017年還曾奪下「Best Body」選美比賽的第3名，粉絲還封她是日本第一美尻。事實上，她在擔任模特兒的同時，始終忘不了自己愛運動的熱忱，便決定轉行成體育記者，就能和籃球偶像們更近距離的接觸，經常可以在勇士隊賽事的場邊見到她身影，總是發揮體育專業和球員親切的訪談，認真又美麗的模樣征服早已征服一票球迷。

▼她在體育方面有著專業知識。

