貝聿銘逝世／經典作品遍佈全球　加拿大總理：他的精神會永流傳

▲華裔美籍建築師貝聿銘。（圖／CFP）



國際中心／綜合報導

建築泰斗貝聿銘（Ieoh Ming Pei）16日在美國紐約曼哈頓與世長辭，享壽102歲，其一生在世界各國留下許多經典傳世的建築作品，由他操刀的法國巴黎羅浮宮金字塔也在今年迎接落成30周年。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在推特向貝聿銘致意，感謝他在加拿大留下蒙特婁地標「聖瑪麗城廣場」。

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加拿大總理杜魯道在推特上寫道，貝聿銘的傑出作品，包含聖瑪麗城廣場廣場，已經成為加拿大國民與各國公民的指標，「他的精神將透過這些指標性建築，繼續流傳於世。」

1962年落成的「聖瑪麗城廣場」（Place Ville Marie）位在加拿大魁北克省蒙特婁市中心，是當地的指標性建築，也是貝聿銘早期走上國際建築舞台的「開山作品」之一。該建築以十字形設計，樓高47層，包含四座辦公大樓和一個地下購物中心，加拿大皇家銀行（Royal Bank of Canada）和加拿大鋁業公司（Aluminum Company of Canada）也都將總部設在此處。如今約有1萬人在此大樓辦公，每年約有2000萬人到訪。

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巴黎羅浮宮今年慶祝金字塔落成30周年，貝聿銘過世前夕，官方推特才貼出貝聿銘當年與金字塔建地的合照，並表示，「美籍華裔的建築師貝聿銘在1983年被任命為羅浮宮建築師。」

文化部也在臉書上指出，位在東海大學的路思義教堂是貝聿銘在亞洲的第1個作品，今年4月也升格為國定古蹟，非常感謝他為建築文化所做出的貢獻。