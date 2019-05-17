脫內褲狂毆！4國中生霸凌同學至15樓摔死「最高關7年」　網狂罵判太輕

▲ 嫌犯穿著自死者身上騙來的米色羽絨外套。（圖／翻攝自Twitter／haren_kei）

國際中心／綜合報導

南韓2018年發生一起驚悚的霸凌案件，一群國中生在仁川延壽區公寓頂樓圍毆同學長達近80分鐘，導致14歲全姓男學生自15層樓高墜落身亡。仁川地方法院刑事法庭日前一審宣判4名加害學生有期徒刑，最短刑期1年6個月，最高則可能須坐牢7年，但仍有大量輿論批評法院輕判。

承認犯下傷害致死罪嫌的14歲男學生及16歲女學生分別被判長至3年、短至1年6個月及長至4年、短至2年的有期徒刑，始終否認犯罪的2名男學生則被判長至7年、短至4年的重刑。

綜合韓媒報導，死者事發當天在頂樓被圍毆長達78分鐘後，為躲避同學的暴行，想跳到低於屋頂約3公尺的冷氣外機上，未料不慎失足墜落。地院14日指出，近80分鐘的殘忍暴行是成人都難以承受的恐怖經歷，死者因此冒著喪命的風險試圖逃脫，最終不幸身亡。

回顧案發細節，4名嫌犯2018年11月凌晨1時15分左右將死者從網咖強拉到附近公園，搶走他的電子菸後，持續毆打約75分鐘；下午5時20分左右再以歸還電子菸為由，將死者引誘到公寓頂樓，再度展開暴行，甚至對著他的嘴巴吐口水、脫下他的褲子和內褲。忍受長時間毆打的死者趁嫌犯暫時停手時，奮力衝向頂樓欄杆，不堪暴行和悲憤之心，努力往外爬，卻發生墜樓悲劇。

此外，4名加害學生移送地院的照片曝光後，死者俄羅斯籍母親還出面指控，其中一名14歲李姓嫌犯身上穿著的米色羽絨外套是從他兒子身上搶來的。調查指出，李生在案發前一天便謊稱，自己的白色長羽絨外套是在迪士尼樂園買的，並和死者交換他市值25萬韓元（約新台幣6862元）的米色外套，被依詐欺罪嫌起訴。

另一方面，14日判決結果出爐後，網友紛紛留言大罵，「7年後就會有20幾歲的惡魔重返社會了」、「他們可是把人打到跳樓的兇手，這種惡魔怎麼可以因為《少年法》而減刑」、「這些人在警察局裡還在打鬧，被拘留還是過得很爽」、「如果我是死者父母絕對會不甘心」。