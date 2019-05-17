大阪百舌鳥及古市古墳群將登記世遺　6年努力終於成功

▲仁德天皇陵。（圖／翻攝自維基）

國際中心／綜合報導

日本大阪府的「百舌鳥・古市古墳群」將於今年夏天正式登記成為世界文化遺產，墳群多為巨大的前方後圓型式，其中包含著規模最大的「大仙陵古墳」，據傳為仁德天皇的陵墓。

據《NHK》報導，聯合國教科文組織（UNESCO）下的國際文化紀念物與歷史場所委員會（ICOMOS）到現場勘查後，提出了「值得註冊為世界遺產」的建議，今年夏天預計將在亞塞拜然首都巴庫（Bakı）舉行世界遺產委員會，正式將百舌鳥・古市古墳群註冊為世界文化遺產。

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▲應神天皇陵。（圖／日本國土交通省）

百舌鳥・古市古墳群是由4世紀末至5世紀末期所建造的49座古墳組成，其中大仙陵古墳是日本全國規模最大的古墳，總長486公尺，同時也是「世界三大墳墓」（包含胡夫金字塔、秦始皇陵）之一。此外，日規模第二大的譽田禦廟山古墳也位於墳群內，據傳為應神天皇陵，總長為420公尺。

▲胡夫金字塔。（圖／免費圖庫）

▲秦始皇陵兵馬俑。（圖／達志影像／美聯社）

大阪府曾在2013年向日政府提出世界遺產的申請，但日本文化審議會認為古墳及其周圍不管是維護的方式、計劃都不夠完善，審查最終不予通過。大阪府近年排除了不適合的古墳群，集中對49座古墳做出相對應的改善計畫，終於在2017年獲得政府的推薦，成功讓ICOMOS前來探勘。