華聞快遞／北京地鐵車廂飲食、放音樂等行為　將納入個人信用不良記錄

▲北京地鐵。（圖／CFP）

《北京》北京地鐵車廂飲食、放音樂等行為 將納入個人信用不良記錄

北京15日起禁止在軌道交通車輛車廂內進食、推銷營銷、大聲播放影片音樂，乘客這些不文明乘車行為均將納入個人信用不良記錄。（中新社）

《上海》攜程與義大利官方合作再升級 助力中義民眾雙向旅遊交流

義大利旅遊部長Gian Marco Centinaio 14日率代表團到訪攜程上海總部並與攜程CEO孫潔會談。雙方就文化推廣、特色主題旅遊產品定制、目的地市場精準營銷等多個話題進行探討。（中新社）

《廣東》400家國內外無人機企業 將帶千餘架無人機亮相深圳

「2019世界無人機大會暨第四屆深圳國際無人機展覽會」的記者會於14日舉辦，該展將在6月20至22日深圳會展中心舉行，屆時將有400家國內外無人機企業帶來千餘架無人機精彩亮相。（中新社）

《深圳》華為連發聲明反對美將其加入「實體名單」決定

華為公司16日晚發布聲明稱，反對美國商務部工業與安全局（BIS）將其列入「實體名單」的決定。這是華為16日一日內第二次就美國有關行動發聲。（中新社）

▼華為。（圖／路透社）

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《北京》4月一二線城市房價漲幅擴大 專家：調控政策放鬆的可能性不大

5月16日，國家統計局發布的4月70城房價數據顯示，4月市場繼續延續「小陽春」態勢，一二線城市房價漲幅擴大。其中，秦皇島市以1.8%的環比漲幅領漲70城新房市場，西寧市以2%的環比漲幅領漲70城二手房市場。

《廣東》民政部副部長：互聯網公益慈善項目80%以上服務於扶貧濟困

民政部副部長詹成付16日在廣州出席第三屆中國互聯網公益峰會時指出，互聯網公益慈善給人民群眾帶來了更多實惠，互聯網上展開的公益慈善項目80%以上服務於扶貧濟困，80%以上服務於基層群眾，給老百姓帶來實實在在的幫助。（中新社）

《北京》央行將發行中國與俄羅斯建交70週年金銀紀念幣

中國人民銀行17日發佈公告稱，定於2019年5月21日發行中國-俄羅斯建交70週年金銀紀念幣一套。該套金銀紀念幣共2枚，其中金質紀念幣1枚，銀質紀念幣1枚，均為中華人民共和國法定貨幣。（中新社）

《重慶》2019年前4月 重慶進出口總值超1700億元同比增逾兩成

重慶海關13日發布消息稱，今年前4月，重慶實現進出口總值1740.6億元（人民幣，下同），較去年同期增長20.1%，其中外商投資企業進出口1052.1億元，佔比超過60%。（中新社）

▼重慶市。（圖／CFP）