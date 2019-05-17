阿拉巴馬州通過墮胎禁令...亂倫、性侵都要生！25議員贊成「全是男人」

▲阿拉巴馬州州長伊佛簽署墮胎禁令，6個月後生效。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

阿拉巴馬州共和黨籍女州長伊佛（Kay Ivey）於當地時間16日簽下堪稱全美國最嚴格的「墮胎禁令」，日後若是有醫生在該州執行墮胎手術，將會被罰10年到99年的刑期。這個禁令引起極大的爭議，許多社運人士與女權主義者相當不滿，認為政府不該掌控女人的身體自主權。

「每條生命都是上帝的禮物」



阿拉巴馬州參議院在當地時間14日晚間通過這項法案，再交由州長簽署後正式立法。伊佛在聲明中表示，「今日，我簽署了［《阿拉巴馬州人類生命保護法案》，（Alabama Human Life Protection Act），對許多法案的支持者來說，這強烈證明了阿拉巴馬州相信，每一個生命都是珍貴的，每一條生命都是上帝的神聖禮物」。根據規定，新法律將於6個月後上路，也就是2019年11月中。



這項反案堪稱全美最嚴格的墮胎禁令，內容提到，只有在胎兒對母親造成「嚴重健康危險」、異位妊娠或是未出生胎兒有異常致命風險時，才能夠墮胎。也就是說，女性幾乎不管是在什麼狀況下懷孕、無論經濟條件如何，都一定要把小孩生下來。先前民主黨人提出了一個豁免政策，希望免除性侵或是亂倫受害者，但被投票否決。

伊佛的聲明中也提到，最高法院判決的《珍妮羅控訴韋德案》（Roe v. Wade）最終決定，在全美50洲推動墮胎合法化，新法的通過旨在於挑戰這項判決，「法案可能在短期之內無法通過，但身為一個美國公民，我必須服從最高法院的判決，即使我們都不同意這項決定」。

1969年8月，德州女服務生意外懷孕，便謊稱是遭到性侵，才能夠合法墮胎，1970年，女服務生化名珍妮羅（Jane Roe），並請了律師，控訴達拉斯縣司法長官亨利·韋德，她指控德州禁止墮胎的法律，侵犯了她的「隱私權」。1973年1月22日，聯邦最高法院已7比2的比數，認定德州刑法中限制婦女墮胎權利，違反了美國憲法第十四修正案「正當法律程序」條款。

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▲抗議者手持標語「滾出我的子宮」。（圖／路透社）

25名參議員投票通過「全是男性」



值得注意的是，阿拉巴馬州參議院中的35個席次裡，有27個共和黨席次，這項法案在本周二以25對6票通過，投下同意票的全都是共和黨白人男性，另外兩名男性沒有投票。此外，阿拉巴馬州參議院內只有4名女性，僅占15%比例，眾議院內的女性比例更只有11.4%。

參議院的少數黨領袖，民主黨議員辛格頓（Bobby Singleton）就表示，這個法案極度不公平，「你們讓共和黨的27名男性來告訴女人，該如何對待她們的身體？」

本月稍早，該法案在州眾議院投票時，以74對3票通過，在眾議院中，倡導法案通過的是女性共和黨議員柯林斯（Terri Collins）。而投票表決時，幾乎所有的民主黨眾議員都未參與投票，或是直接走出議會，以表達抗議。

▲蕾哈娜IG上貼出投下贊成票的25位男性議員，怒罵「看看這些白癡」。（圖／蕾哈娜IG）

危險的反烏托邦法案：沒有子宮就閉嘴



這個法案通過後產生極大爭議，許多社運人士、女權主義者、政治人物以及明星，都在社群媒體上PO文大力反對，在阿拉巴馬州的街頭，也有許多人舉標語抗議。公益團體「美國計劃生育聯盟」（Planned Parenthood）的代表麗娜溫（Leana Wen）提到，「我們將會繼續進我們所能，阻止這項危險的法案，讓病人可以得到他們所需要的照護，我們正為我們自己的生命奮鬥，也為病人的生命奮鬥，我們已經準備好用盡一切資源應戰」。

美國計劃生育聯盟以及美國公民自由聯盟已經打算針對這項法令提起訴訟，麗娜溫表示，這個法案很危險，而且對女性來說，將迎向一個「反烏托邦式」的未來，幾年前政治人物們覺得太過極端的事情，現在已經成為了法案。

▲抗議者穿上影集「使女的故事」造型。（圖／路透社）



《衛報》專欄作家布洛克斯（Emma Brockes）在文章中提到，這個墮胎辯論的焦點根本就不是放在「胎兒」身上，是有關女性，事實上這樣的法律是在淘汰「對社會秩序造成威脅」的女性，尤其是貧困女性，「這是個讓窮人更窮，讓女人只能待在家裡的法案，並且試圖用許多不公平的標語來羞辱墮胎」。

甚至連強硬反墮胎的電視名人、保守派基督教的代表羅伯遜（Pat Robertson）都公開表示，「我認為阿拉巴馬的已經太超過了，對於性侵或亂倫都沒有例外，這已經是極端的法律，嚴重挑戰《珍妮羅控訴韋德案》」。

上街抗議的社運人士中，有不少人打扮成影集「使女的故事」中的使女，在劇中，使女們是一群地球上僅存具有生育能力的女子，只能被壓制性侵、並被當作生孩子的工具。許多人舉著「滾出我的子宮」、「讓墮胎安全且合法」、「強迫生育是野蠻行為」等標語。

女神卡卡（Lady Gaga）也在推特上表示，「執行墮胎手術醫生的刑罰竟然比性侵犯還要重？這真的是非常可恥的事情，我為所有遭遇苦難的女性和年輕女孩祈禱」，並附上標籤「沒子宮就閉嘴」（#NoUterusNoOpinion ）。蕾哈娜（Rihanna）則在IG中貼出25位男性議員的照片，她寫道，「來看看，就是這些蠢蛋為美國女性做了決定。艾佛州長，妳真不要臉！」

▼夯劇《權力遊戲》女星琳娜·海莉（Lena Headey）在IG貼出照片表示「男性不該制定有關性身體的法律」。