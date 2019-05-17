WTO判決逆轉！南韓可禁止福島水產進口　外務省：首次見安倍動怒

▼ WTO二審判決出爐後，南韓可以禁止進口日本福島地區水產。圖為日本新天皇5月1日登基時，新潟市漁船懸掛漁民的旗幟遊行。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

由於世界貿易組織（WTO）爭議解決委員會在二審翻轉判決，讓南韓得以禁止進口日本福島等八縣水產品。對此，日本外務省16日在自民黨檢討會議上坦承「訴訟戰存在缺陷」，加上一審後處於驕傲氛圍，意外遭逆轉，也讓首相安倍晉三罕見動怒。

根據《產經新聞》報導，在東日本大地震之後，南韓以水汙染為理由限制日本福島等八縣水產品進口，引發日本不滿，並在2015年向WTO以「違反國際貿易規則」提起訴訟。當時WTO爭議解決委員會一審判日本勝訴，要求南韓修正限制措施，引起南韓不滿繼續上訴。結果於4月11日公佈的二審取消一審判決，認為一審判決結果不當。

外務省官員16日在自民黨召開水產和外交的聯合會議上，認為判決翻轉的根本原因是「政府無法制定整體的訴訟戰略」，而且當遇到需要高政治評判的情勢時，過度依賴專家和律師也是敗戰原因之一。

此外，官員也指出，由於一審判決結果出爐後時，外務省沉浸於驕傲的氛圍中，結果卻發生意外逆轉，讓日本首相安倍晉三得知後相當憤怒。一名外務省官員指出，這是他第一次看到安倍如此生氣，並試圖壓抑憤怒的模樣。

當天會議上，有數名議員討論救濟措施，包括對南韓採取報復性措施，像是支持受南韓禁運影響的水產業者，但目前還沒有任何具體化措施。未來如何救濟保護水產業者，以及對南韓採取報復措施也將是會議的討論重點。

▼ 外務省官員透露，安倍晉三面對二審敗訴罕見動怒。圖圍日本首相安倍晉三將加拿大土產的河狸門鐘裝上門。（圖／翻攝自IG／shinzoabe）

請繼續往下閱讀...

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！