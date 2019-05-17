離奇！蘇聯5位女太空人在太空「集體懷孕」　卻不知爸爸是誰





▲ 女太空人在執行任務時，都體驗到溫暖又暢快的感覺。（圖／達志影像／美聯社／示意圖）

國際中心／綜合報導

隨著人類不停的探索，浩瀚無垠外太空的神祕面貌正逐漸被揭開。不過在這麼多次的太空探索中，其實發生過許多起科學難以解釋的詭異事件，其中最令人感到驚奇的，就是1991年的「女太空人集體懷孕事件」了。

據美國《史密森尼》雜誌（Smithsonian,美國科學研究組織「史密森尼學會」發行的雜誌）報導，蘇聯資料曾經顯示，他們在1991年從全國800名志願參與太空任務的女性中，挑選了尤琴娜（Zhanna Yorkina）、索羅幽瓦（Irina Solovyova）、庫茲涅佐娃（Tatyana Kuznetsova）、波諾梅列娃（Valentina Ponomareva）以及塔芮絲科芙（Valentina Tereshkova,曾為第一位進入太空的女性太空人）這5人，作為首批女太空人團隊，在4月8日搭乘太空船進入太空，執行為期2個月的環繞地球飛行任務。

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▲ 5名女太空人出完任務後，竟集體懷孕。圖由左上至右下分別為塔芮絲科芙、庫茲涅佐娃、波諾梅列娃、索羅幽瓦、尤琴娜。（圖／翻攝自維基百科）

離奇的是，等到7月14日太空船回到地球後，5名女太空人竟然全都突然懷孕了，她們不知道自己到底是怎麼懷孕的，更不知道肚子裡寶寶的父親是誰。唯一可能導致她們懷孕的解釋，就是在太空時執行任務時，全部人都曾體驗到一股溫暖又暢快的感覺，或許女太空人懷孕的秘密，就是與這樣的感受有關。

之後，其中4名女太空人不是選擇墮胎，就是不幸在懷孕期間流產，只有塔芮絲科芙一個人成功在同年7月25日生下了孩子。這位太空寶寶的孕期格外的短，但除了肺部發育不太完全外，其它部分都相當健康。更厲害的是，這個寶寶出生才一個月，已經可以自由起身、轉身，甚至能說出簡單的句子。

塔芮絲科芙現在已經82歲，不再是太空人的她仍然活躍於俄羅斯政壇，不過關於她生下外星孩子這件事，早在當年就已經被蘇聯軍方視為機密，完全封鎖、隱藏起來了，至今再也沒有相關的後續消息流出。

當然，畢竟這整件事實在是充滿了太多的疑點，因此也有許多專家懷疑，集體懷孕或許根本就只是胡說八道，所謂塔芮絲科芙的「太空孩子」或許也根本不存在。