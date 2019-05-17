小蘿莉為攔客豁出去　「擺超齡性感姿勢」大跳艷舞還狂親

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泰國近日流傳一段影片，有2名年僅約5歲左右的小女孩為了討男觀光客開心，在合照時竟然擺出「超齡性感姿勢」，在觀光客身上大跳艷舞，甚至不停又親又抱，讓不少網友看完以後嚇壞，紛紛直呼「真的無法接受！」

根據泰國《Khaosod》報導，拍攝影片的地點為泰國北部清邁的熱門景點素帖寺（又稱雙龍寺），影片中可以看到，這2名女童穿著山地部落服飾，在寺廟前「攔客」，其中一名年紀較小的女孩為了想討好男觀光客，竟然開始「上下其手」，對男遊客瘋狂挑逗、又親又抱，最後甚至扶著他的肩大跳艷舞，行為一點也不像是年僅5歲的女孩。

▲▼小蘿莉想討好男觀光客。（圖／翻攝自YouTube／Chiang Mai News）

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雖然當時一旁的遊客大讚小女孩「真的好可愛」，但這部影片曝光後，引來網友熱烈討論，大家紛紛留言表示，「看完非常不舒服，一點都不可愛」、「無法接受」、「嚴重破壞該地形象！」、「該不會是媽媽教的吧...」，而也有不少民眾認為，事發地點在就位在寺廟口，對佛祖和菩薩是大大的不敬。

據悉，目前清邁文化部和負責管理素貼寺的人員已經表示會開始對此事進行調查。

▲小蘿莉對觀光客「上下其手」。（圖／翻攝自YouTube／Chiang Mai News）