貝聿銘逝世／作品除「路思義教堂」外　還有淡水頂級豪宅…每戶2億

▲「天境ellipse360°」每戶最高成交價約兩億。（圖／翻攝自Facebook／雲極國際開發）



國際中心／綜合報導

華裔美籍建築大師貝聿銘（Ieoh Ming Pei）逝世，享蒿壽102歲。被譽為「現代主義建築最後大師」的貝聿銘，其作品多以「建築融合自然」的空間觀念呈現，貫徹「讓光線來作設計」的理念。貝聿銘的經典作品除了國際間熟知的巴黎羅浮宮玻璃金字塔、香港中銀大廈的中庭外，在台灣也留下了台中東海大學路思義教堂、八里垃圾焚化廠、新竹市環保局辦公大樓，還有每戶最高成交價要2億的淡水景觀豪宅「天境ellipse360」。

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東海大學路思義教堂，矗立在校園中心草皮，被譽為「台灣最美教堂」，於1963年11月2日落成，2019年4月25日「路思義教堂及鐘樓」更被文化部升格為國定古蹟。教堂整體設結構遵守「以光設計」原則，四片曲面完全分離，類似倒置船底，屋脊部份分開形成天窗，擁有「一線天」的意涵，從中透入的光線，更帶給教堂一絲神秘感。

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▲東海大學路思義教堂2019年升格為國定古蹟。（圖／文化部提供）



淡水小坪頂豪宅「天境ellipse360°」是貝聿銘設計團隊在大中華地區的唯一豪宅作品，外型採用橢圓形設計，且每戶都擁有360度環繞陽台，也融合貝聿銘拿手的玻璃帷幕與光影設計，還特別指定跟羅浮宮用同一家玻璃商。根據最新實價登陸，該建案為256.1坪，最高成交價每坪約85.86萬，目前一坪平均成交價約68.6萬，頂新魏家在2013年砸下15億買入其中9戶，占全棟四分之一。

▲「天境ellipse360°」每戶皆有環景落地窗。（圖／翻攝自Facebook／雲極國際開發）



垃圾焚化廠過去總給人陰暗、髒亂的印象，但由貝聿銘大師操刀的八里垃圾焚化廠，脫胎換骨成為偶像劇、婚紗的必拍景點。貝聿銘團隊一改過去焚化廠灰撲撲的外觀，採用如羅浮宮一班的現代化玻璃帷幕，加上幾何結構、雙色設計，讓焚化廠成為國際級的建築作品，除了成為八里新地標外，也吸引各國專業人士參訪首選，每年參訪人數近4萬人。

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▲八里垃圾焚化廠。（圖／取自八里垃圾焚化廠官網）



位在新竹南寮的新竹市環保局大樓，是一棟融合辦公區與焚化爐的建築，貝聿銘設計團隊同樣以羅浮宮金字塔的玻璃外觀來設計，將新竹玻璃產業的特色融入銀色、綠色的色調，讓這棟矗立在海邊的建築，成為新竹居民觀景的最佳去處。

▼新竹市環境保護局。（圖／翻攝自臉書／新竹市環境保護局）

