惡夫硬塞「單車手把」在她體內　人妻子宮潰爛強忍劇痛2年

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印度中央邦一名30歲婦人因為嚴重胃痛就醫，醫生從X光片意外發現，她的體內竟然塞了一個單車手把，而且同時貫穿子宮、小腸和膀胱，原來是遭丈夫酒醉後強行塞入，歷經4小時手術總算順利取出，她的丈夫目前已被警方逮捕。

這名婦人和丈夫一共育有6名小孩，13日因為腹痛問題前往印多爾(Indore)一間醫院檢查，醫生摩西(Sonia Moses)從X光照發現，下體竟然被塞入一個巨大異物，她才坦承，這個異物已經在體內長達2年，因為被丈夫威脅不准告訴任何人，否則就會傷害她，只好一直默默忍受痛苦。

女子由於膀胱、子宮、小腸受傷，體內失血情況十分嚴重，14日在19名醫生組成的專業團隊進行4小時的手術後，已順利取出手把，但由於子宮潰爛情況嚴重也被摘除，醫院聲明中指出，若沒有及時進行手術，感染很有可能會進一步擴散至體內其他部位，目前人在加護病房觀察復原情況。

摩西表示，「這個物體在她體內長達2年，造成器官腐蝕穿孔嚴重感染，尤其是子宮已經嚴重潰爛，我們不得不將其移除，設法利用尿管支架修復膀胱，但以後她再也無法生育。」

▼女子體內竟然被丈夫塞單車手把長達2年。（圖／示意圖／視覺中國）