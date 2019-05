貝聿銘逝世／「讓光線來作設計」精彩巨作回顧　訴說建築泰斗現代主義魂

▲ 貝聿銘所設計的建築經常可見「三角形」的元素存在,被外界稱為「貝聿銘建築的標誌語言」。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美籍華裔建築師貝聿銘(I.M. Pei)被譽為「現代主義建築的最後大師」,他生前留下許多建築界經典作品,其中巴黎羅浮宮玻璃金字塔更曾出演電影《達文西密碼》。《紐約時報》、BBC等各大外媒也整理出貝聿銘職涯中具有里程碑意義的重要作品。

台灣路思義教堂:1963年

東海大學路思義教堂被譽為「台灣最美教堂」,教堂整體設結構遵守「以光設計」原則,四片曲面完全分離,類似倒置船底,屋脊部份分開形成天窗,擁有「一線天」的意涵。

▼ 東海大學路思義教堂2019年升格為國定古蹟。(圖/文化部提供)

國家大氣研究中心(National Center for Atmospheric Research):1966年

貝聿銘在1955年設立個人公司「貝聿銘及合夥人建築師事務所」(I.M.Pei & Associates),而國家大氣研究中心是當初接受委託的主要作品之一。這棟建物以洛磯山脈為背景,俯瞰城市,靈感來自於美國科羅拉多州西南部的印地安人懸崖小屋。

▼ 事實上,貝聿銘初期作品的主要建材並非玻璃,而是混凝土。(圖/達志影像/美聯社)

艾佛森美術館(Everson Museum of Art):1968年

艾佛森美術館的有著「用於收藏雕塑的雕塑、用於展覽藝術的藝術品」的盛譽。根據貝聿銘的想法,他想讓遊客把整棟建物視為「雕塑品」來體驗,可以從各個的不同角度來觀察。值得一提的是,中庭樓梯採用混凝土建造,被第一任館長稱之為「館內最出色的雕塑」。

▼ 艾佛森美術館擁有「用於收藏雕塑的雕塑、用於展覽藝術的藝術品」的盛譽。(圖/達志影像/美聯社)

美國德州達拉斯市政廳:1972年

達拉斯市政廳整座建物呈現倒立直角三角形,地面有著人行步道及圓形水池,也是棟充滿現代主義風格的不對稱設計建物。

▼ 達拉斯市政廳前方有著人行步道及圓形水池。(圖/達志影像/美聯社)

美國華盛頓特區國家藝廊東廂(East Building of the National Gallery of Art):1978年

貝聿銘運用三角形方案來建造,並設計一個寬廣中庭,補足原本的缺乏的公共空間,且這與周邊環境和諧一致,被譽為美國70年代最成功的建築之一。這也讓他獲頒1983年普利茲克建築獎(Pritzker Architecture Prize),當年評審給予他相當高的評價,大讚運用建材的技巧「已臻詩意境界」。

▼ 時任美國總統卡特稱讚國家藝廊東廂是「公眾生活與藝術之間強烈聯繫的藝術象徵」。(圖/達志影像/美聯社)

羅浮宮玻璃金字塔(The Louvre Pyramid):1989年

儘管這項擴建工程在當年引發爭議,但在時任法國總統密特朗(Francois Mitterrand)的支持下,順利完工,並於1989年春天正式開放,如今更成為重要地標之一。貝聿銘曾說,「如果說有一件事我知道我沒有做錯,那就是羅浮宮」,並認為玻璃金字塔有著串連古今的意義。

▼ 玻璃金字塔塔高21公尺、底寬34米,由673塊菱形玻璃拼組而成。(圖/路透社)

俄亥俄州克利夫蘭搖滾音樂名人堂(Rock and Roll Hall of Fame and Museum):1995年

建物整體有著知名的傾斜設計,看起來就像個巨大的玻璃帳篷。事實上,貝聿銘起初一度拒絕這份委託,但最終接案後,他認真的做了研究,也就是和《滾石》聯合創辦人溫納(Jann Wenner)一起參加各種搖滾音樂會。

▼ 俄亥俄州克利夫蘭搖滾音樂名人堂。(圖/達志影像/美聯社)

日本滋賀縣甲賀市美秀美術館:1997年

貝聿銘以人間天堂香格里拉為靈感設計,曾獲美國《時代周刊》選為全球十大建築之一。

▼ 美秀美術館。(圖/翻攝自維基百科)

卡達杜哈伊斯蘭藝術博物館(Museum of Islamic Art):2008年

這是貝聿銘最後一個文化建築作品,他先是透過閱讀穆罕默德傳記來做研究,接著赴世界各地參觀許多伊斯蘭建築,是個融合現代主義和伊斯蘭文化的建築。

▼ 卡達杜哈伊斯蘭藝術博物館。(圖/路透)

香港地標中銀大廈:2008年

中銀大廈位於香港核心商業地帶中環,由於貝聿銘父親貝祖貽是中國銀行的創始人之一,這項設計案對他來說意義非凡。

▼ 中銀大廈是貝聿銘設計過最高的建築物。(圖/路透社)



