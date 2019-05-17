「總統救我！」利比亞遭民兵持槍綁架　1南韓公民時隔315天獲釋

▲ 朱男在影片中向總統求救。（圖／翻攝自臉書／218NEWS）

國際中心／綜合報導

南韓一名62歲朱姓男子2018年7月在利比亞遭武裝民兵綁架，16日下午時隔315天戲劇性獲釋。青瓦台國家安保室長鄭義溶17日宣布此消息並透露，朱男目前在阿拉伯聯合大公國阿布達比，受到南韓駐當地外交機構的保護，預計18日啟程歸國。

《韓聯社》報導，朱男去年7月6日在利比亞南部一家水路管理公司ANC營區被逾10名武裝人員綁架。利比亞權威新聞台「218NEWS」同年8月在臉書上傳一段2分43秒的影片，其中可見4名並排而坐的男子，全都身穿短袖長褲，且一名擁槍男子坐在他們後方看守。

畫面中的朱男身穿淺藍色條紋衣、自稱南韓人，向鏡頭說道，「總統先生，請救救我，我的祖國是韓國」，也提到他的妻小都飽受煎熬；另3名人質則是菲律賓人。這段影片在網路上迅速流傳，南韓總統文在寅隨即下令，動員國家一切力量，竟可能拯救朱男。

鄭義溶說明，朱男被綁消息曝光後，政府立即透過外交部及國家情報院為中心組建的「泛政府合同Task Force」，與利比亞及美國、英國、法國、義大利等主要友邦國家展開協力救援，積極掌握人質被綁的地點及人身安全等，全力展開救援行動。