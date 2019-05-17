貝聿銘逝世／父親要兒學習金融　他卻愛上好萊塢電影堅持建築路

▲貝聿銘一生設計出多項傳奇作品。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

知名美國華裔建築師貝聿銘（I.M. Pei）16日在美國紐約曼哈頓過世，享壽102歲。他從小在中國廣州出生，隨後受到上海城市景觀的啟發，比起他的父親希望他鑽研金融，他倒是對建築抱有更濃厚的興趣，加上被美式風格的好萊塢電影深深吸引，他1935年便前往美國學習建築，從此展開充滿美感的生涯。

貝聿銘是1983年普立茲克獎得主，在他的指導下，他的公司負責美國與其他國家的一系列建築物設計，最知名的是巴黎羅浮宮前方的玻璃金字塔。這位建築傳奇不僅以高超的技巧備受讚譽，同時他也善於與不同的客戶合作並保有自己的風格。

1917年出生於名望家族的貝聿銘，因為受到美式電影的影響而在1935年前往美國，他沒有選擇英國；他在賓州大學、麻省理工學院與哈佛大學學習了10年，與建築師格羅佩斯（Walter Gropius）、布勞耶（Marcel Breuer）等人有所聯繫，直到1948年，他是哈佛設計研究院的副教授。

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▲貝聿銘所設計的巴黎羅浮宮金字塔，是他最知名的作品之一。（圖／CFP）



貝聿銘被譽為「現代主義建築的最後大師」，他2010年曾告訴《衛報》，他一直都在尋找新的東西，甚至是革命性的事物，經過多年的探索，他想走出自己的道路，對於現代建築與地方、歷史與自然有所連結，他深感興趣。

相較於外界總認為藝術家會有些難相處，貝聿銘倒是有著卓越的社交能力，因此認識不少人脈，得以開創出自己的風格。他的母親是虔誠的佛教徒，父親則是銀行家，讓他在經濟上能站穩腳步，但家人對藝術其實並不熟悉，他曾在耶魯大學一場建築演講上說道，「我培養了我自己。」

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