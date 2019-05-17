貝聿銘逝世／「簡單的力量最強大」　用石材、玻璃打造傳奇建築

▲貝聿銘代表作之一，羅浮宮入口處的玻璃金字塔在夜晚特別動人。（圖／路透社）



記者丁維瑀／綜合報導

華裔建築大師貝聿銘（I.M. Pei）16日辭世，享壽102歲；他的兒子證實了父親死亡，但未說明具體原因。回顧貝聿銘的職業生涯，他向來喜歡簡單的材料與形狀，並善於使用石頭、混凝土、玻璃、鋼材等打造出光線充足的空間，他曾說過，「解決方式越簡單，力量就越強大。」

《華盛頓郵報》報導，貝聿銘被譽為「現代主義建築的最後大師」，他最知名的作品包括國家藝廊（National Gallery of Art）東廂、巴黎羅浮宮入口處的玻璃金字塔以及俄亥俄州的搖滾名人堂等；所留下的建築作品遍布全球，其他還包含香港中銀大廈、卡達首都多哈的伊斯蘭藝術博物館等。

請繼續往下閱讀...

▲俄亥俄州克利夫蘭搖滾音樂名人堂（Rock and Roll Hall of Fame and Museum） 。（圖／達志影像／美聯社）



耶魯大學建築學院前院長斯坦恩（Robert A.M. Stern）表示，在過去60年內若要談論建築，一定不能漏掉貝聿銘。他形容貝聿銘的作品不單僅是一棟建築，而是付出整個世代的工作成果，展現出持續追求卓越的精神。

貝聿銘在建築風格方面堅持現代主義，不會有過多裝飾，他想創造開放的公共空間，像是明亮的博物館，能讓人們感到賓至如歸，而不是營造出狹小又黑暗的場所。

傳記作者坎奈爾（Michael Cannell）說道，比起那一代同樣理念的建築師，貝聿銘讓現代主義變得更加親切，促使公眾較能學習欣賞這種風格。出生中國廣州的他前往美國後，獲得了麻省理工學院與哈佛設計研究院的學位，早期則在紐約替房地產開發商設計低收入的住宅。

▲貝聿銘從小就對建築抱有極大興趣。（圖／CFP）



貝聿銘1955年開展自己的業務，真正的突破則在9年後發生，當時他贏得一項比賽，可以建立紀念前任美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）的圖書館，他打敗許多建築領域的大師。

值得注意的是，貝聿銘的談判技巧與建築能力同樣都很優越，他與甘迺迪的夫人賈桂琳（Jacqueline Kennedy）討論時，他謙稱自己「完全沒有資格」。然而，考慮到賈桂琳的喜好，他把辦公室重新粉刷成白色，還在接待區域放置花瓶，讓對方非常開心。

貝聿銘擁有卓越的社交能力，因此建立不少人脈。他的母親是虔誠的佛教徒，父親則是銀行家，讓他在經濟上能站穩腳步，但家人對藝術其實並不熟悉，他曾在耶魯大學一場建築演講上說道，「我培養了我自己。」

回到小時候，貝聿銘的母親去世後，他與家人搬到上海，對城市景觀有越來越多的興趣。有一次他與叔叔經過一家新建的酒店，年輕的他立刻受到啟發，便坐下來開始畫草圖。

貝聿銘1979年獲得美國建築師學會金獎，並在1983年成為普利茲克獎得主，還利用10萬美元的普利茲克獎金替中國大陸的學生設立獎學金，他在1993年獲頒美國總統自由勳章。他曾說過，建築是由石頭、磚塊、混凝土和鋼鐵組成，「建築必須持久。」

►►貝聿銘逝世／30年前遭嫌太前衛「不夠法國」 羅浮宮金字塔今成巴黎地標



►►貝聿銘逝世／父親要兒學習金融 他卻愛上好萊塢電影堅持建築路