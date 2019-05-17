整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」下秒冒煙慘死手術台　醫生全看傻

▲ 女子頭部在手術過程中爆炸。（圖／達志／示意圖）

國際中心／綜和報導

印度日前發生一起驚悚的案件，一名女子疑似誤服有毒物，緊急被送醫治療，沒想到醫療團隊在取出她體內毒素的過程中，手術中的女子頭部突然爆炸，還迸出陣陣白色煙霧，當場在手術台上死亡，讓現場醫生都錯愕不已。

綜合外媒報導，現年40歲的黛薇（Sheela Devi）在服用一種不明毒藥後陷入昏迷，15日晚間被送往北方邦（Uttar Pradesh）阿里格爾縣（Aligarh）的賈瓦哈爾拉爾尼赫魯醫學院（Jawahar Lal Nehru Medical College）。

醫生隨即嘗試以洗胃的方式清除黛薇胃中的有毒物質，但該物質疑似突然被治療所需器具影響，才會發生爆炸。自醫院監視器影像可見，至少6名醫護人員聚集在黛薇身邊，接著床頭突然出現一道大閃光，下一秒手術室內便充滿煙霧，讓醫療人員都錯愕的探頭察看到底發生什麽事。

據悉，洗胃的過程包括將一根管子自喉嚨伸入胃裡，接著輸進少量鹽水再將其吸出，以排除毒素。該院首席醫官賽迪（SS Zaidi）說明，當醫護人員試圖吸出毒素時，黛薇口中便突然噴出火焰和煙霧。

賽迪推測，黛薇可能誤食磷化鋁殺蟲藥丸；除了氧化鋁和其他高度易燃氣體以外，磷化鋁還會釋放出磷化氫氣體，因和胃酸接觸而發生爆炸。他提到，「我們有監視器影片，已經看過好幾次了，因為這樣的事情在醫學史上從來沒有發生過。」