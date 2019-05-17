貝聿銘逝世／30年前遭嫌太前衛「不夠法國」　羅浮宮金字塔今成巴黎地標

▲ 貝聿銘與他最為著名的作品之一合影（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

華裔美籍建築大師貝聿銘（Ieoh Ming Pei）16日晚間逝世，享蒿壽102歲。這名多才多藝的建築師足跡遍及全球，作品以強大的幾何形狀和宏大的空間為世界各地景觀增添優雅氣息。在他手下誕生的玻璃金字塔使法國巴黎羅浮宮重獲生機，今年迎來建成30周年，建造當時卻因為太過前衛的設計而飽受爭議，如今已然成為世界各地遊客的拍照勝地。

貝聿銘巧妙的融合優雅與科技的現代主義，創造出簡潔、精確的建築峰風格。而身材瘦小的他也以嫻熟的外交手腕而聞名，以此說服客戶將資金投入他的大型作品上，同時與一群工程師和開發商合作。

然而，他的部分設計過去曾飽受爭議，包括羅浮宮主庭院拿破崙庭院中以玻璃和金屬建造的巨大金字塔，周圍環繞著三個較小的金字塔，如今成為巴黎的城市地標。但法國前總統密特朗（Francois Mitterrand）在1984年公布這項建築計畫時，批評聲浪接踵而來。

貝聿銘當時向參與工程的法國委員報告設計理念與藍圖，就遭受激烈反對。許多法國人認為，貝聿銘的現代主義風格與羅浮宮的經典文藝復興風格及其歷史不符，且金字塔在古埃及是死亡的象徵。當時還有輿論指出，密特朗改造羅浮宮的計畫愚蠢又狂妄自大，且身為美籍華裔的貝聿銘不夠法國化，沒有資格負責這座珍貴的巴黎地標新任務。

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▲ 羅浮宮玻璃金字塔如今是重要的地標。（圖／路透社）

密特朗與其支持者最終佔了上風，金字塔正式開工，但工程前期的一年多期間，對貝聿銘來說才是最辛苦的。當年他走在巴黎街頭，總有民眾指著他質問，「你又要對我們（羅浮宮）做什麼？」貝聿銘的兒子貝禮中（Li Chung Pei）16日接受《紐約時報》採訪時也表示，在父親一生職涯當中，這無疑是最為困難的作品。

羅浮宮金字塔在1989年完工，是為博物館主入口，接著有一段樓梯將遊客引向寬敞的大廳。大廳裡光線充足，設有售票窗口、商店、餐廳、禮堂和通往館內其他區域的手扶梯。貝聿銘提到，「幾世紀以來，羅浮宮經歷了劇烈的變化，必須找到正確的時機。我很有信心，因為當時就是對的時機。」

貝聿銘對每一項作品都煞費苦心，研究其用途、建立其與環境的連結，但也對建築藝術及作品可帶來的效應相當感興趣。他曾表示，「在某種程度上，我的目標就只是讓人們在這個空間裡或在周圍走動時能感覺到快樂。但我也認為，建築可以達到某種境界，可以影響人們、讓他們想要為生活做更多事情。我發現這是個很有趣的挑戰。」