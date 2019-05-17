黛妃絕美姪女認愛「60歲爺級」男友　無名指戴浮誇鑽戒！

▲凱蒂是黛安娜王妃弟弟的女兒。（圖／達志影像／美聯社，下同）

國際中心／綜合報導

英國已故黛安娜王妃的姪女凱蒂（Lady Kitty Spencer）今年28歲，去年出席哈利王子和梅根的婚禮後大爆紅，被封為皇室最美成員，如今她大方公開自己有了新戀情，對象就是大她32歲的60歲英國時尚大亨。

據《每日郵報》報導，凱蒂在2018年身穿一襲綠色禮服出席哈利的婚宴，優雅舉止和空靈眼眸吸引住眾多嘉賓目光，微笑起來和黛安娜王妃還有幾分神似，是讓人看一眼就難忘的美貌。

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▲她出席哈利婚禮時穿著大方又氣質。



英國媒體最近拍到她和高級服飾品牌Whistles老闆路易斯（Michael Lewis）互動親密，凱蒂自然地把手搭在男方肩上，右手無名指上頭還有顆閃耀鑽戒，兩人越愛越高調的模樣再度引發話題。

▲凱蒂的職業是名專業模特兒。



其實兩人的緋聞已經傳了快1年，最近共同曝光的頻率明顯增加，上周還被拍到先後走出紐約馬克飯店（Mark Hotel），似乎是在預告即將公開戀情。據了解，路易斯今年60歲，比凱蒂的爸爸大了6歲，經營時尚品牌身價已破8000萬英鎊（約台幣32億元），過去有過一段婚姻，目前育有3名子女。

報導指出，凱蒂上一段戀情也幾乎是「父女戀」，前男友是50歲的倫敦豪宅開發商Niccolò Barattieri di San Pietro，兩人在一起4年後於2017年宣告分手。

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