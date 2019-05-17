郵購20歲嬌妻！數學教授「逼答250問題」　婚後下場超悲慘





▲俄羅斯郵購新娘網站。（圖／翻攝自Elenasmodels網站）



國際中心／綜合報導

現代人忙於工作，越來越多人沒時間到認識新對象，俄羅斯網站Elenasmodels就推出了「郵購新娘」服務，讓廣大單身男性可以上網找尋真愛。美國42歲數學教授強納森（Jonathan Farley）就透過這網站娶到小他22歲的異國老婆，本以為自己幸運地得到嫩妻，怎料結婚不到1個月，妻子態度就一百八十度大轉變，讓他心情宛如洗三溫暖，美好的愛情泡泡瞬間破滅。

據WPTV報導，強納森是馬里蘭州（Maryland）摩根州立大學數學系教授，2013年驚覺自己已到適婚年齡，便上Elenasmodels網站找尋合適對象，透過數學專長大略估算了一下，發現「俄羅斯女性比男性多出1000萬人」，因此要找個俄羅斯新娘應該不算什麼難事，果然不久後，他就配對到一名年僅20歲的嫩妹，立刻展開熱情追求，後來兩人順利交往，2016年更步入禮堂。

強納森結婚以前向對方做了婚前調查，狂問250個問題，確認雙方達成共識才敢求婚。原以為終於能結束3年來的遠距離戀愛，成功修成正果、共組家庭，沒想到結婚後的情況和他想像的完全不一樣。

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▲結婚沒多久，他財產就快被妻子揮霍光。非當事者。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



強納森透露，才結婚不到2個禮拜，妻子從原本的溫柔婉約變成自私又易怒，「連去一趟大賣場都能花掉上萬美元」，一開始他都告訴自己要忍耐，直到結婚3個月後，妻子因為沒買到一件昂貴外套就大翻臉，他才決定再也不忍了，兩人的關係在此刻真正破裂。

強納森看自己結婚沒多久，積蓄就快被妻子花光，嚇得趕緊提出離婚要求，並幫妻子買好機票準備送她回俄羅斯，送對方離開前還被警告一句「我還可以對你更狠！」當下他還不知道這句話是什麼意思，直到回家一打開門，才發現所有家具和財產全被妻子帶走了，空蕩蕩的房屋剩下1張桌子和3把椅子，他才頓時清醒，原來妻子從頭到尾都沒愛過他，只是想要取得綠卡且騙光他的錢而已，儘管滿腹委屈也只能怪自己當初太輕易相信網路愛情。