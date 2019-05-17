美國各州接力反墮胎！密蘇里州通過禁令…8周後墮胎醫生要關15年

▲美國民眾聚集反對墮胎禁令。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國密蘇里州參議院16日通過一項墮胎法案，嚴格規定禁止懷孕8周以上的婦女墮胎。該法案規定，除了醫療緊急狀況，醫生若在婦女懷孕8周後執行墮胎，將面臨5至15年的刑期，但此「緊急狀況」並不包含因亂倫、強姦導致懷孕的婦女。儘管密蘇里州的法案尚須交由眾議院表決，但州長帕爾森（Mike Parson）已經表態支持該法案。

阿拉巴馬州參議院在當地時間14日才通過《阿拉巴馬州人類生命保護法案》（Alabama Human Life Protection Act），規定只有在胎兒對母親造成「嚴重健康危險」時，才能夠墮胎，先前民主黨人提出了一個豁免政策，希望免除性侵或是亂倫受害者，但被投票否決。共和黨籍女州長伊佛（Kay Ivey）表示，「這強烈證明了阿拉巴馬州相信，每一個生命都是珍貴的，每一條生命都是上帝的神聖禮物。」該法案將於2019年11月正式施行。

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▲阿拉巴馬州通過超嚴格墮胎法律。（圖／路透社）



與阿拉巴馬州不同的是，該法案只有在推翻《羅訴韋德案》（Roe v. Wade）時才生效。《羅訴韋德案》是美國聯邦最高法院於1973年對於婦女墮胎權的重要案例，當時最高法院指出，地方政府應對墮胎權的限制採取嚴格標準，並提出「三階段標準」，包含在懷孕第1到第12周，由於胎兒不具有「母體外存活性」 (viability)，所以孕婦可在與醫生討論之後自行決定是否墮胎。

密蘇里州民主黨眾議員舒普（Jill Schupp）痛批，「這是將婦女置於極端險境且令人震驚的法案。」他認為，這項法案對於羞辱女性感到沾沾自喜，並且認為女人只是負責懷孕的工具，而不是理解女性擁有自己的故事與生活。

在川普任命保守的最高法院大法官後，越來越多的州重新燃起了反墮胎的運動。肯塔基州、密西西比州、俄亥俄州和喬治亞州都已經批准，一旦檢測到胎兒心臟跳動，就禁止墮胎。不過北達科他州和愛荷華州的類似限制已在地方法庭上被駁回。