不甩川普華為禁令！馬克宏警告爆發「科技戰」：這不是保護國家的好方法

▲法國總統馬克宏拒絕「禁用華為」。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

美國商務部17日宣布，中國華為技術有限公司（Huawei Technologies Co., Ltd.）和70家附屬事業已列入美國貿易黑名單，總統川普也不斷遊說各國停用華為。不過法國總統馬克宏表示，他不打算屈服於美國封鎖華為5G設備的壓力，「我們相信合作與多邊主義，同時對新技術相當謹慎，應該要將重點放在維護我們的國家安全和歐洲主權，而不是封鎖華為。」馬克宏也警告，若是兩國持續爭鋒相對，恐會爆發「科技戰」或是「貿易戰」。

馬克宏（Emmanuel Macron）16日在巴黎「科技萬歲」（VivaTech）商展表示，法國與整個歐洲都抱持務實的態度，相信多邊主義與跨國合作，「我們的觀點不是去封鎖華為或任何一家公司，而是去維護我們的國家的安全和主權。」此話也反映出歐洲對於封鎖華為的態度．例如德國總理梅克爾（Angela Merkel）已明確表示，她不會單獨封鎖任何一家供應商，英國也傳出同意「在有限程度上」允許華為參與5G網路的部分基礎建設。

對於夾在美中兩國之間的歐洲來說，不論選擇哪一方都是艱困的選擇，歐洲各國試圖保持與美國的密切合作關係，但也希望增加與中國的貿易往來，因為中國如今是歐洲第二大的貿易夥伴。馬克宏認為，「針對任何國家發動貿易或科技戰爭都是不合適的，因為這不是保衛國家，也不是保護市場生態的最佳方式。」