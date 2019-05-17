她爽嗑雞翅驚見「整顆頭盯著看」超反胃　從此只吃素食

▲本來想好好享用雞翅，消費者卻看到完整雞頭。（圖／示意圖／取自Pixabay）



國際中心／綜合報導

英國25歲女子塞南（Ceanne Reid）上月超市購買冷凍雞翅，回家加熱後卻驚見盒中居然有雞頭，由於模樣相當完整，她與家人都感到相當反胃，甚至不敢再吃肉，至今仍希望企業能有所改善，「一切都很無缺，你可以看到眼睛在哪裡，還有鳥嘴，甚至是下方的紅色肉垂。」

《太陽報》報導，塞南上月24日在超市購入冷凍雞翅，回家與親人一同享用。她的姪女先注意到異狀，盒中似乎有張臉在盯著她看，結果發現是炸過的雞頭，大家食慾全失並感到非常反胃，直到塞南把雞頭拿到視線以外。

“You could see where the eyes were, the beak, even the little red wattles underneath." 由 The Sun 發佈於 2019年5月16日 星期四

孩子們當下不再吃披薩與炸物，只願意吃薯片與優格。塞南如今接受採訪表示，「我幾乎要吐了，甚至光是回想就讓我噁心。」她補充，事發過後她不敢再吃肉，雞頭的形狀在腦中留下鮮明印象。

涉事的連鎖超市Iceland專門販售冷凍食品，接到塞南的客訴電話後已展開調查，這起事件應該是單獨的，且供應商也採取措施防止意外再度發生。不過，塞南事發後回到超市，卻發現同類型的產品還在架上。

Iceland發言人表示，企業對於自有品牌食品的品質非常自豪，也會嚴肅處理所有的投訴。據了解，當天負責分裝的員工將受到處分，未來加工區域也會安裝監視器。