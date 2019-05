她爽嗑雞翅驚見「整顆頭盯著看」超反胃　從此只吃素食

▲本來想好好享用雞翅,消費者卻看到完整雞頭。(圖/示意圖/取自Pixabay)



國際中心/綜合報導

英國25歲女子塞南(Ceanne Reid)上月超市購買冷凍雞翅,回家加熱後卻驚見盒中居然有雞頭,由於模樣相當完整,她與家人都感到相當反胃,甚至不敢再吃肉,至今仍希望企業能有所改善,「一切都很無缺,你可以看到眼睛在哪裡,還有鳥嘴,甚至是下方的紅色肉垂。」

《太陽報》報導,塞南上月24日在超市購入冷凍雞翅,回家與親人一同享用。她的姪女先注意到異狀,盒中似乎有張臉在盯著她看,結果發現是炸過的雞頭,大家食慾全失並感到非常反胃,直到塞南把雞頭拿到視線以外。

“You could see where the eyes were, the beak, even the little red wattles underneath."