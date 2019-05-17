結婚6年老公出軌「小三是親生媽媽」...人妻崩潰放生！

▲老公竟和自己的母親搞上。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso，與本文當事人無關）



國際中心／綜合報導

澳洲一名27歲的人妻近日發現丈夫出軌，而令最她心碎的是，這名小三竟然是自己的親生媽媽。這名苦主譚雅（Tanya）日前Call in到澳洲知名電台節目《The Kyle and Jackie O Show》吐露這件祕密，讓主持人和不少觀眾直呼「真的太荒謬！」

據《每日郵報》報導，譚雅和丈夫已經結婚6年，也育有一名6歲的孩子，日前她發覺丈夫行為詭異，常常找不到人，便懷疑丈夫出軌。原本譚雅只是想打電話和母親傾吐這件心事，沒想到母親的反應相當可疑，不僅逃避問題，回應甚至吞吞吐吐，似乎在隱藏某些事。

譚雅最後從親友口中得知，原來丈夫的出軌對象就是自己的親生媽媽，讓她完全無法接受。主持人也好奇詢問親友是如何知道這件事的，譚雅則解釋說，母親曾在親友面前坦承和女兒老公來往的事實，但卻將錯誤全部責怪到男方身上，而事後三人也曾經當面對談，但母親和丈夫不斷稱「是對方先勾引的」。

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▲譚雅崩潰決定放生結婚6年的老公。（示意圖／翻攝自PAKUTASO，與本文當事人無關）



譚雅在節目中表示，自己和母親的關係相當親密，面對同時被兩個心愛的人背叛，她已於一周前決定和丈夫離婚，之後就再也沒有和母親說過話了。譚雅更透露，其實這不是丈夫第一次出軌了，先前的出軌對象是她相識多年的「閨蜜」，在事情曝光後，譚雅還曾經向母親尋求協助，沒想到現在自己卻反被母親背叛。

事情經由廣播電台曝光後引起一陣轟動，觀眾們都不可置信，紛紛留言表示，「真噁心又荒謬！」、「不敢相信有這種媽媽」、「原來現實生活往往比小說還更精彩...」、「事實證明，你最信任的人，往往是傷害你最深的人」、「同時被生命中兩個最重要的人背叛一定很痛！」