護理師瘋虐病患！「皮帶連抽30下」拿食物砸臉上　多名受害瘀血骨折

▲護理中心發生毆打患者的事件，精神障礙人士卡森（Joey Cason）躲在角落哭泣。（圖／翻攝自YouTube）

國際中心／綜合報導

美國喬治亞州一名55歲的精神障礙人士在家人的安排之下，住進了標榜專業又親切的護理機構，沒想到最近卻爆發出驚悚影片！只見畫面上的護理師拿皮帶狠狠抽打男子30多下，甚至還有其他護理師捉弄、食物朝他臉上丟，他就躲在角落邊苦苦哀求。

綜合外電報導，55歲的精神障礙人士卡森（Joey Cason）被家人送入護理中心照顧，然而家人後來卻發現，卡森的身上多了莫名傷痕，而且精神狀況也越來越糟糕，常常呈現出恐懼害怕的情緒，於是家人調閱了護理中心監視器影像，卻發現驚人的畫面。

透過畫面可以看到，卡森躲在角落，這時卻有護理師拿著皮帶狠抽他，鞭打了30多下，甚至還抓住他、讓其他護理師捉弄他、出拳毆打他，讓他非常害怕哭泣。報導指出，這些護理師還嘲笑卡森，甚至拿食物往他的臉上丟。卡森只能躲在角落，任由護理師暴力對待，非常惡劣。

卡森的家庭律師雅拉德（Brian Jarrard）表示，會住在護理機構的人們都是最弱小、最脆弱的公民，最重要的就是這些人能否得到適當的照顧，然而卡森在家護理中心根本就不安全，「對於那些護理師的行為，我覺得很可恥，這些畫面讓人心碎。」

法院調查，目前有5名工作人員被控毆打和虐待，另有5名工作人員被指控目睹了暴力行為卻毫無作為，已經有7人遭刑事指控和解雇。調查報告指出，這家中心多名病患被毆打過，有些人眼睛瘀血、甚至手臂骨折，不只一人受害。