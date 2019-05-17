英國脫歐下月闖關！BBC爆：「第4次再失敗」首相梅伊就辭職

▲英國首相梅伊（Theresa May）。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

英國首相梅伊（Theresa May）發出聲明，預計將在6月首周提出最新的脫歐協議法案，確保英國議員能在休會前順利脫歐，並且制定出詳細的時間表。然而有消息指出，梅伊向保守黨高級黨員會面時承諾，如果這次英國脫歐仍闖關失敗，她就會立刻辭職。

梅伊正努力尋求國會的多數支持，與工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）的談判團隊協商數周，目前仍無法確保最大反對黨將支持最新法案。首相辦公室指出，英國若想在夏季議會休會前離開歐盟，就必須在6月3日當周提出提出脫歐協議法案（Withdrawal Agreement Bill），順利在10月31日前盡速脫歐。

然而根據英國BBC引述消息人士報導，梅伊與保守黨高級黨員會面，她承諾如果這次協議依舊失敗，那麼她就會辭職；而英國前外相強森（Boris Johnson）對此表示，如果梅伊辭職了，那麼他會競逐黨魁一職。

隨著議會的立場漸趨強硬，梅伊政府上個月已開始與工黨協商，尋求打破僵局的辦法。發言人指出，雖然保守黨內部有不少反對聲浪，但參與談判的高官已準備好達成協議，「各方一致認為，必須及時提出脫歐協議草案，以便在休會前得到王室的批准。」

梅伊去年11月與歐盟談妥的協議方案，遭議會三度拒絕，如今她積極尋求跨黨派支持，甚至也準備向保守黨下議院黨團1922委員會（1922 Committee）提出請辭日期，以確保脫歐協議順利過關。