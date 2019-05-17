網友稱送免費嬰兒服　19歲孕媽面交...慘被「剖開子宮強奪嬰」

記者錢玉紘／綜合報導

美國芝加哥19歲的年輕孕婦瑪爾蓮（Marlen Ochoa-Lopez）日前在網路上認識陌生女子，對方謊稱要送她嬰兒衣服而約見面，沒想到她卻遭到「破肚奪嬰」，屍體還被丟在垃圾桶，而被強行取走的嬰兒也性命垂危。事後警方根據對話紀錄，已經逮捕兇手與共犯3人，正在調查犯案動機。



瑪爾蓮已經懷胎9個月，上月23日離開學校後，原先應該要到托兒所去接3歲的兒子，但一直沒有出現，之後就失蹤，她的家人報警之後，還召開記者會，希望警方加緊調查。沒想到，警方只找到了瑪爾蓮的屍體，疑似遭到電線勒死，她的肚子被頗開，寶寶也被從子宮取出。

離奇的是，在瑪爾蓮失蹤的同一天，芝加哥西南區的46歲女子菲格羅雅（Clarisa Figueroa）報警，表示家中剛出生的寶寶呼吸困難，身體發紫，救護員趕緊將嬰兒送醫，也有網友在GoFundMe網站上看到有菲格羅雅為「垂死的寶寶」募款，覺得很可疑，便向警方舉報。

據了解，瑪爾蓮在一個名為「幫幫姊妹們」（Help A Sister Out）的臉書社團中PO文，表示自己沒有工作，還是高中生，但需要為新生兒準備推車，希望有人賣給她二手貨，或者要捐獻也可以。一名網友回應貼文表示，可以提供免費的新生兒衣服以及其他用品，要瑪爾蓮私訊她。

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▲兇手女檔落網。（圖／達志影像／美聯社）

警方調查後發現，聯絡瑪爾蓮的就是菲格羅雅，但詢問之後，菲格羅雅辯稱當時因為媽媽腿受傷，在醫院照顧，雖然的確有約瑪爾蓮見面，但到了約定時間對方沒有出現。但是卻在菲格羅雅家附近，找到瑪爾蓮的車子。

警方認為菲格羅雅的說法非常可疑，做了DNA測試之後發現，這個寶寶的母親就是瑪爾蓮，立即展開調查，在菲格羅雅家中發現了漂白水和其他清潔產品，還有焚燒衣服的痕跡，客廳的地板上也發現血跡，隨後就在房子的後院發現瑪爾蓮的屍體。

目前警方逮捕包含菲格羅雅在內的3人，其中菲格羅雅和她的女兒涉嫌一級謀殺，菲格羅雅波巴克（Piotr Bobak）的男友則為共犯。芝加哥警察強森（Eddie Johnson）表示，菲格羅雅20幾歲的兒子在2017年因為自然原因死亡，很可能是殺人的動機，「我無法表達這起犯罪有多麼可怕及令人不安」。

瑪爾蓮的丈夫佑瓦尼（Yovany Lopez）難過表示，他們已經一起生活了4年，現在卻要目睹妻子慘死，「為什麼有人會這麼做，她沒有對那些人做任何事情，她是個好人，兇手們一定不知道，她有個家庭以及3歲的兒子」。