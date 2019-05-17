快訊／華裔建築大師貝聿銘過世享嵩壽102歲　羅浮宮玻璃金字塔出自他手

▲華裔美籍建築師貝聿銘（Ieoh Ming Pei）逝世。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導



美國「紐約時報」16日報導，華裔美籍建築大師貝聿銘（Ieoh Ming Pei）逝世，享蒿壽102歲。貝聿銘的兒子貝禮中（Li Chung Pei ）16日向紐時表示，父親於在晚間去世。

貝聿銘作表作品有美國華盛頓特區國家藝廊東館、法國巴黎羅浮宮玻璃金字塔、香港中國銀行大廈、1970年日本萬國博覽會中華民國館、東海大學路思義教堂（與陳其寬共同設計，由陳其寬執行），近期作品有卡達杜哈的伊斯蘭藝術博物館（Museum of Islamic Art）和中國駐美國大使館，伊斯蘭藝術博物館則是他生前最後參與的大型建築案。

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▲香港中銀大廈、法國巴黎羅浮宮玻璃金字塔皆為其作品。（圖／路透社）



貝聿銘1917年於廣州出生，民國七年（1918年），其父親為了逃避政爭，全家搬到香港居住。1935年，當時18歲的貝聿銘到美國念書，先在賓州大學攻讀建築，後進入麻省理工學院，1940年取得麻省理工學院建築學士學位，1946年取得哈佛大學建築碩士學位，1954年成為美國公民。

哈佛大學畢業後，貝聿銘在1948年加入地產商齊氏威奈公司（Webb and Knapp），擔任建築部總監，之後取得協議，建立「I.M. Pei & Associates聯合事務所」，後更名為「Pei Cobb Freed & Partners聯合事務所」，事務所共經手過114件設計案，66件由貝聿銘負責。

之後他陸續參與了多個博物館和美術館的設計，包含1978完成的華府國家藝廊東館，以及1989年完成的羅浮宮玻璃金字塔，當年他的玻璃金字塔設計案被採用時，得到許多人反彈，貝聿銘親自找到當時的巴黎市長，親自為作品掛保證，事後也成功證明，他將玻璃金字塔與巴黎市融為一體，成了羅浮宮的新地標。

卡達杜哈的伊斯蘭藝術博物館則貝聿銘在高齡91歲時完成的作品，亦是他最後一項參與的大型建築案。由於對伊斯蘭文化並不熟悉，他在中東考察了好幾個月，這座博物館內收集保存了來自世界各地的伊斯蘭文化藝術品，並有圖書館、餐廳等空間。

▲卡達杜哈的伊斯蘭藝術博物館（Museum of Islamic Art）是貝聿銘生前最後參與的大型建築案。（圖／達志影像／美聯社）



貝聿銘的作品多以「建築融合自然」的空間觀念呈現，「內庭」為主要重點，將內外空間串連，使自然融於建築。後期「內庭」依然是其設計建築的重點，手法上更著重於自然光的投入，使內庭成為「光庭」，一如他的名言「讓光線來作設計」。例如香港中銀大廈的中庭、紐約賽奈醫院古根漢館、巴黎羅浮宮的玻璃金字塔等。

除此之外，他的作品還有幾大特色，包含運用幾何圖形，他追求精緻、洗鍊的造型，其設計的建築外觀都是以以簡潔清晰的幾何造型與線條呈現，非常具現代感。另外，他也喜好使用石材、混凝土、玻璃和鋼等建材，尤其是玻璃，可以充分露出自然光，是其建築重要特色。

▼貝聿銘也參與設計了台中東海大學路思義教堂。（圖／文化部提供）