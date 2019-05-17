抽菸縮水成奈米鳥！醫師警告：長期吸會變軟「失去湧泉高潮」

▲吸菸會導致性功能障礙。（圖／記者黃克翔攝，示意圖，與本文當事人無關）

國際中心／綜合報導

鄉民們要注意了，抽菸竟然會害男人縮水成「奈米鳥」！英國倫敦一名泌尿科醫師表示，由於尼古丁導致血管變窄，造成血液減少流動，長期抽菸讓男性的陰莖縮水、而且會造成「不舉」的現象。

根據英國《鏡報》報導，倫敦泌尿科權威蘭尼亞度（Marc Laniado）表示，從他接觸過陽萎患者中，發現吸菸影響著男性的性功能狀況。他解釋，男性在性行為時，要維持陰莖的勃起狀態，必須要確保充分的血液流動；不過，吸菸後卻會導致血栓，引發動脈硬化，減慢陰莖的血液流動。

「嚴重時，就會導致沒有辦法硬！」蘭尼亞度表示，當年紀越來越大，身體就越來越沒有辦法負擔勃起時所需的血液流動。長期抽菸後，尼古丁也導致血管變窄、造成血管阻塞而減少血液流動，造成男性的陰莖縮水、看起來更小，甚至無法勃起，「這種現象可能是暫時的、也可能是永久的。」

蘭尼亞度表示，除了男性會受到影響之外，女性若是長期抽菸，也會導致血液無法順利流動至性器官，造成女性對性愛的反應逐漸麻痺和遲鈍，性生活也難以得到湧泉般的高潮。