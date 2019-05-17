「華為出口管制」17日生效！美商務部長：70家附屬事業已列入黑名單

▲中國華為（Huawei）。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）15日簽署行政命令，禁止美國民間企業使用對國家安全構成危險的電信設備。商務部長羅斯（Wilbur Ross）16日表示，中國華為技術有限公司（Huawei Technologies Co., Ltd.）和70家附屬事業已列入美國貿易黑名單，出口管制（Entity List）將於17日生效。

美國政府認為，華為製造的設備可能遭中國政府利用進行間諜活動，透過通訊科技與服務，傳遞大量敏感資訊，進一步造成美國國土安全、外交政策和經濟的威脅。即便華為一再否認相關指控，也尚未對川普這項行政命令發表任何評論。

川普動用《國際緊急狀態經濟權力法》 （International Emergency Economic Powers Act, IEEPA）所賦予總統管理商業的權限，應對威脅美國的國家緊急狀態，將限制美國企業使用危害國家安全的通訊設備。這項命令指示商務部與其他政府機構合作，在150天內擬訂執行計畫。

美國商務部隨後將中國華為技術有限公司及其70家附屬事業列入出口管制實體清單，禁止華為在未經政府許可下，向美國企業採購零組件和技術。據了解，由於華為仰賴美國的供應鏈，因此這將使華為難以銷售部分商品。