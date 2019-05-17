不只「槍」辣妹　以色列「槍砲女王」最愛分泌腎上腺素

▲▼以色列退伍女兵茱莉自稱「槍砲女王」，還說美國槍支管理全球最棒。（圖／IG@Orin Julie)

國際中心／綜合報導

以色列女兵全球知名。因為她們是義務役，而且不乏美麗火辣、敢打敢秀的美眉，一直以來以來都媒體的寵兒，包括以下這一位。

自稱「槍砲女王」(Queen of guns)的以色列退伍女兵茱莉(Orin Julie)， 由於樣貌身材雙絕，加上很愛秀出玩「重裝武器」的照片影片，讓她在社群媒體擁有極高的人氣。

本周三(15日)她接受 美國「每日來電」(The Daily Caller)網站採訪時又語出驚人，大讚美國的槍支管理法。而她的祖國以色列的槍支法律卻讓她「感到沮喪」。茱莉說：「儘管我在以色列國防軍曾服役多年，卻仍然無法在以色列以平民身份合法擁有槍支。」

報導指出，茱莉在2012年服役時特別申請參加戰鬥任務。但剛開始，她卻被分配擔任文書工作。之後她不斷申請，最終在2013年 時獲得批准，加入了一支著名的搜救部隊。

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此後，茱莉開始在社群媒體上分享她親身經歷的照片。很快她就被許多槍械製造商找上，詢問她是否願意擔任模特兒。茱莉自豪的說：「我給社群媒體帶來不一樣的東西。沒有泳衣、沒有比基尼。只有我，我的女性氣質，還有槍械。」

她又說：「女人可以去做任何想做的事，不論在軍隊裡，還是其他任何地方。」非但如此，茱莉還在Instagram上展示了一些關於槍械使用的影片，從手槍到重型武器，還包括M60機槍。

在社群媒體上，有網友對茱莉出質疑和批評，但也有網友對她表達支持與喜愛。但茱莉對於外界評價似乎並不在意。她說：「我很幸運可以掌握這些技能，我一直都想成為最好的自己。我喜歡拿著槍時分泌腎上腺素的感覺，這讓我感覺自己很強大，可以掌控一切。」