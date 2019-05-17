卡慘死！看完電影撿手機　英男被座椅踏板壓住脖子

▲伯明罕「星市影城」的外觀。（圖／Google街景)

國際中心／綜合報導

英國伯明罕市一對夫妻之前到電影院看電影。看完後該名丈夫想蹲下身找手機 ，未料卻被被電動躺椅的腳踏板壓住頭部。經送院救治一周後，最後仍傷重不治。

此一離奇死亡事件發生在去年3月。本周三(15日)在伯明罕市的「死因裁判法庭」開審。

案情指出：去年3月9日，24歲男子拉斐克(Ateeq Rafiq)和妻子薩達(Ayesha Sardar)到城中的「星市影城」(Star City cinema)去看下午4點30分的一場電影。他們從購票機裡買了兩張「黃金級」(Gold Class)座位的票，這種座位是是可斜躺的電動座椅，座椅的腳踏板也可以升降。

放映結束後，拉斐克發現身上找不到手機和鑰匙。他請妻子把手機借給他作為照明，然後他就在趴在地上開始尋找。但本來在升起狀態的腳踏板，這時候卻突然降下來，壓住他的脖子。

薩達試圖把腳踏板拉起來，但根本拉不動，於是她跑到外面求救。影城的工作人跑來，費盡九牛二虎之力，花了15分鐘才把腳踏板拉起來，然後把傷者緊急送院。

病理學家貝德瑞茨基( Olaf Biedrzycki)博士告訴陪審團說，拉斐克是由於頸部遭受巨壓力後，心跳停止導致腦部受損腫脹，送院救治一周後，最終傷重不治。