北京若要報復「華為封殺令」　分析：蘋果最可能成目標！

▲分析認為，蘋果公司最有可能成為北京的報復對象。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國政府祭出「緊急狀態」和「出口管制」黑名單封殺華為，外界分析此舉可能引發北京「以牙還牙」報復，波及在中國市場的美國科技企業，其中以蘋果公司最有可能成為報復目標。

《商業內幕》（Business Insider）報導，美國總統川普15日下午透過總統行政命令，授權貿易部封殺科技產業中的「外國對手」威脅，貿易部隨後宣布華為及旗下關係企業列入出口管制，未經允許不得向美資企業購買各項零件或技術。華為對從事間諜活動的指控一概否認，北京當局則譴責上述指控不公平。

Creative Strategies Inc.分析師巴加林（Tim Bajarin）表示，「中國可能用同樣的藉口禁止美國產品進入中國市場作為報復，即使這理由可能是子虛烏有。」他說，「對於任何在中國市場大量銷售產品的公司而言，這場紛爭可能是災難性的，特別是對以技術為基礎的商品。」

維德布什證券（Wedbush）分析師艾夫斯（Daniel Ives）也認為中國對美國有潛在的報復可能，可能對輝達（Nvidia）、高通（Qualcomm）和英特爾（Intel）業界領先企業造成傷害。

去年12月美國起訴華為財務長孟晚舟後，Bernstein分析師雷斯根（Stacy Rasgon）就曾指出，華為是「整體而言相當大的半導體買家」。他說，如果半導體企業無法賣產品給華為，而華為無法出售設備，最終也會有其他公司補足華為的份額，「換句話說，假使需求不變，市佔率可能會讓給銷售類似產品的非中資企業。」但他也補充說，「過渡期間將會是一團混亂。」

巴加林則指出，最糟糕的情況是中國決定回擊川普，重傷部分在中國市場銷售大量產品的美國企業。他表示，「可能會從銷售個人電腦、伺服器和電信設備的公司開始，如果真的要報復，就會瞄準擁有完整品牌的大型美國公司。」艾夫斯則認為，最易受影響的目標就是蘋果公司，因為蘋果是最具知名度的美國科技品牌。