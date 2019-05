最神秘「伏尼契手稿」破解了！　揭失落500年「占星性愛」秘密

▲伏尼契手稿自被發現以來,始終無人能完全破解其內容。(圖/翻攝維基百科)



國際中心/綜合報導

「伏尼契手稿」(Voynich manuscript)號稱是世界上最神秘的文本,這本書自100多年前被發現以來,內容所使用的語言一直是個謎團,沒有人能夠解讀。不過,英國布里斯托大學一名學者號稱花了2周時間成功破解,揭露內容記載的「占星性愛技巧」、「草藥」、「藥浴」等「異教信仰」。

「伏尼契手稿」以波蘭收藏家伏尼契(Wilfrid Voynich)所命名,他於1912年購得這本神秘的古書。研究人員過去認為,這本書成書於1470年至1500年間,內容雖然無法識別,但並非刻意以密碼編寫,而是以一種失落的古羅曼語寫成。

儘管如此,這本神秘手稿讓無數密碼學家、語言學家和計算機科學家感到驚訝不已,包括美國聯邦調查局和曾破譯二戰德軍密碼的英國計算機科學家圖靈(Alan Turing)。伏尼契手稿除了文字外,也包含許多插圖、符號等內容,甚至有傳言手稿記載的是外星人的訊息。

布里斯托大學語言學家柴歇爾博士(Dr Gerard Cheshire)宣稱,他透過「橫向思維和獨創性結合」,於分析這份手稿2周後成功破譯。根據柴歇爾的說法,這是唯一已知的古羅曼語文獻,也就是現代法語、西班牙語、義大利語的「前輩」。

根據柴歇爾博士的說法,這份文件混合了已知和未知的符號,也沒有使用標點符號;該語言不止包含雙音節,也包括三音節、四音節甚至五音節,且完全沒有大寫字母。

文件顯示,手稿內容包括草藥療法、藥浴、有關性行為的占星讀物、女性思想和養育子女的相關資訊,最初是一名修女為卡斯提爾的瑪莉亞、亞拉岡女王(Maria of Castile, Queen of Aragon)所製作的參考資料。後者也就是英格蘭國王亨利八世的第一任皇后、亞拉岡的凱瑟琳(Catherine of Aragon)的姨母。

手稿中甚至包含了一幅地圖,用於紀錄1444年義大利西岸第勒尼安海火山爆發後亞拉岡女王主導救援任務的故事。這幅地圖幫助柴歇爾博士確定手稿的起源年代。

儘管外界對此仍抱有懷疑,柴歇爾博士的下一步是將手稿內容彙編為辭典,但由於整份手稿長達200多頁,他坦承這需要花費不少時間和資金。柴歇爾博士的研究論文《MS408(伏尼契)的語言和寫作系統解釋》,已經發表在《羅曼語研究》(Romance Studies)期刊上。