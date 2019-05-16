傳川普延後汽車關稅6個月　避與歐日「提早衝突」…分析：只是緩刑

▲德國不萊梅港等候出口的BMW汽車。（資料照／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

英國《金融時報》（FT）引述消息報導，美國總統川普決定將汽車產品關稅延後6個月實施，避免與歐盟和日本在貿易問題上引發立即衝突。分析認為，美國此舉是避免在中美貿易戰升溫之際「另闢戰場」，但也僅僅是對歐洲和日本汽車產業的「緩刑」。

業界人士先前就預期川普會延後徵收汽車關稅，或者採先宣布加稅，然後暫停徵收的方式，以避免破壞與歐盟和日本的貿易關係。美國一名前貿易官員指出，「你不能同時打多場貿易戰，必須挑出對自己最大的敵人。」

川普政府必須在18日最後期限前做出決定，然而分析指出，對受影響最為巨大的歐洲和日本而言，川普政府延後徵稅的提議也只是「緩刑」，因為美國的關稅威脅2019年大部分時間都仍將留在議程上。

報導指出，美國政府對汽車加徵關稅的舉動，幾乎肯定會破壞與歐盟、日本及包括南韓在內其他盟友的貿易關係。雖然川普政府已經與布魯塞爾和東京當局展開貿易談判，但與歐盟的協商陷入停滯，與日本的關係則取得進展。

在美國營運的外國汽車製造商，諸如戴姆勒、寶馬、大眾汽車、日本豐田、南韓起亞，勢必將受到關稅影響，但美國本土汽車產業同樣也表達反對態度。代表通用汽車、福特和飛雅特－克萊斯勒的美國汽車政策委員會（AAPC）主席布倫特（Matt Blunt）表示，「由於我們深耕美國，顯然不會受到那麼大的影響，但很明顯還是會有一定的代價。我們不認為這是一項好的公共政策，對業界或國家而言也未必有利。」