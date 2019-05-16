紐約市長白思豪宣布：參選總統「擊敗川普」　76％選民不支持

▲紐約市長白思豪宣布參選總統，爭取民主黨提名。（圖／翻攝自YouTube／Bill de Blasio）



國際中心／綜合報導

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）16日宣布投入2020美國總統大選，爭取民主黨提名，是第23名投入選戰的民主黨人士，競爭對手包括前副總統拜登（Joe Biden）和參議員桑德斯（Bernie Sanders）等大熱門。

綜合外媒報導，現年57歲的白思豪自2014年起出任紐約市長，至今已經連任一次，依法不得在2021年再度參選紐約市長。白思豪16日上午透過影片公開表態參選，表明當選後會將勞工當作施政的中心，並暗批總統川普是「惡霸」。

白思豪說，「別在惡霸面前退縮，面對他，與他較量」、「川普必須被阻止，我以前打敗過他，我還會再打敗他一次。」白思豪紐約市長任內主要政績包括免費學前教育、有薪病假、提高最低基本薪資、可負擔的醫療保險等。

不過，根據昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）民調顯示，有高達76％的紐約市選民不希望白思豪參選總統；《紐約時報》最近發表一篇題為「白思豪選總統？不（De Blasio for President? ‘Nah’）」的報導，總結了紐約市民對於白思豪參選總統的想法；《紐約》雜誌（New York Magazine）也寫道，「誰去告訴白思豪，他不應該參選總統」。